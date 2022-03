Inschrijving voor Jeugdmuziekdag Altena 2022 is gestart

ALTENA • De inschrijving voor de Jeugdmuziekdag Altena 2022 is gestart. Deze dag wordt gehouden op zaterdag 18 juni in ’t Verlaat in Almkerk. Tijdens deze dag spelen deelnemers samen met andere muzikanten in één groot orkest en wordt er gewerkt aan een concertprogramma onder leiding van professionele dirigenten. Het thema van dit jaar is ‘water’.

Naast gezamenlijke repetities wordt er ‘s middags in kleinere groepen gerepeteerd. De dag begint om 10.00 uur en wordt afgesloten met een feestelijk slotconcert. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei, via de link op de homepage van jeugdmuziekdagaltena.nl. Elke muzikant tot plusminus 21 jaar uit het Land van Heusden en Altena die een muziekinstrument bespeelt dat voorkomt in een HaFaBra-orkest, is welkom. Ook niet-leden van een muziekvereniging.

De kosten voor de dag bedragen 8,50 euro, inclusief bladmuziek en een eenvoudige maaltijd ‘s avonds. Het slotconcert begint om 19.00 uur en daarvoor is de entree gratis. Kijk voor meer informatie op www.jeugdmuziekdagaltena.nl of mail naar info@jeugdmuziekdagaltena.nl.