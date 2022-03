De Dotter in Hank zoekt vrijwilligers

HANK • De Dotter in Hank is op zoek naar vrijwilligers. In het steunpunt De Dotter in Hank wordt voor de bewoners van de Dotter en de senioren die buiten De Dotter wonen, van maandag tot en met vrijdag allerlei activiteiten georganiseerd.

Het organiseren van de activiteiten gebeurt door een groep enthousiaste vrijwilligers. Omdat er vanuit de Hankse bevolking steeds meer interesse is om aan de activiteiten deel te nemen is men op zoek naar vrijwilligers die één of meer middagen in de week bereid zijn, om tijdens de activiteiten de deelnemers van koffie en/of een drankje te voorzien.

Geïnteresseerden, of mensen die eens een kijkje willen komen nemen tijdens één van de activiteiten, kunnen contact opnemen via info@wildrabbe.nl of 06-29537221.