In het hart van je doelgroep

Je leest deze krant om op de hoogte te blijven van al het lokale en regionale nieuws. De uitgeverij achter Het Kontakt informeert je ook op andere manieren over jouw omgeving. Door het uitgeven van hyperlokale magazines, die letterlijk het hart van de doelgroep raken.

Als je weet dat Kontakt Mediapartners achter de regionale krant Het Kontakt zit, begrijp je dat het bedrijf zo begaan is met het gebied. En dat dragen ze graag uit. Vol liefde en aandacht wordt er dan ook gewerkt aan een aantal eigen magazines, die recht in het hart van de lezers binnenkomen en bijzonder goed ontvangen worden. Lees je even mee?

#trotsopdeboer

Het is de leverancier van het eten dat elke dag bij ons op tafel staat, maar hoe vaak kom je zelf nu eigenlijk bij een boer op het erf? Reden genoeg om de boer in het magazine #trotsopdeboer een podium te geven. Met achtergrondverhalen en portretten, een dag mee ‘de boer op’ en andere invalshoeken is dit een blad waarin de trots op de agrariërs in deze streek voor honderd procent naar voren komt. In het jaarlijkse magazine #trotsopdeboer, dat in diverse regio’s wordt uitgegeven, vertelt de redactie alles over de innovaties in de agrarische sector en krijg je letterlijk een kijkje op het erf. Het glossy magazine wordt huis-aan-huis verspreid.

Bedrijvig Altena

Bedrijvig Altena is het visitekaartje van een zeer bedrijvige regio. Een informatief magazine vol met bedrijvennieuws, verhalen van inspirerende ondernemers en achtergronden over de regionale economie. Het magazine wordt gratis verspreid bij bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen in de gemeente Altena, Geertruidenberg, Gorinchem en Raamsdonkveer.

Langs de… serie

Je kunt er niet omheen; het landschap in deze regio wordt gekenmerkt door vele rivieren. Wat valt er allemaal te ontdekken langs deze waterrijke linten in het groene land? In de diverse uitgaven van Langs de… lees je alles over het verenigingsleven, de karakteristieke inwoners en het bruisende bedrijfsleven in de dorpen langs de diverse rivieren. De Langs de… serie is met recht een hyperlokale uitgave. Na de Giessen, de Graaf, de Linge en de Lek, werd ook de Zederik in het zonnetje gezet. Met in de hoofdrol de dorpen langs dit mooie riviertje vol met kleurrijke mensen, actieve verenigingen en vele bijzondere bedrijven.

Dorpsmagazine HerWIJnen

Een magazine voor alle inwoners van Herwijnen. Dat is Dorpsmagazine HerWIJnen. Het magazine wordt gemaakt door Kontakt Mediapartners in samenwerking met Dorpsplatform Herwijnen. Het wordt twee keer per jaar huis aan huis verspreid in Herwijnen. Via het tijdschrift houdt het dorpsplatform alle inwoners op de hoogte van de ontwikkelingen van het platform. Daarnaast lees je er alles over het verenigingsleven, ondernemers en de verschillende activiteiten in het dorp.

