VVD en Jezus Leeft reageren op teleurstellende verkiezingsuitslag: ‘Het gat is nu te groot’

ALTENA • De meeste politieke partijen keken woensdagavond terug op een geslaagde verkiezingscampagne. Vijf van de acht partijen die deelnamen aan de verkiezingen, wisten hun zetels in de gemeenteraad te behouden. Voor de VVD en Jezus Leeft leverde de verkiezingen niet het gewenste resultaat op. De VVD verloor een zetel, gaat terug van drie naar twee zetels, en Jezus Leeft kwam stemmen tekort voor een plek in de gemeenteraad.

VVD-lijsttrekker Pim Bouman gaf aan te balen van het resultaat. “Ik ben teleurgesteld en heb een milde hoeveelheid onbegrip. Dit resultaat hadden we niet verwacht, eerder een milde winst”, stelde Bouman na het bekend worden van de einduitslag. De exacte reden achter het zetelverlies kon de lijsttrekker niet benoemen. Ondanks de heersende teleurstelling wil de partij snel de draad weer oppakken. “Wij blijven ons volop inzetten voor Altena. De teleurstelling zal nog even blijven hangen, maar als partij moeten we gewoon door. Mensen hebben op ons gestemd, meer dan tijdens de vorige verkiezingen. Voor hen, en overigens ook voor de mensen die niet op ons gestemd hebben, moeten wij weer aan het werk.”

Johan de Vos, lijsttrekker van Jezus Leeft, zag de inspanningen van zijn partij van de afgelopen maanden weinig uitwerking hebben. Evenals Bouman is De Vos enigszins teleurgesteld. “We hadden, vanwege onze inspanningen, de verwachting dat er een zetel in zou zitten. We verwachtten ook dat er verschuivingen zouden ontstaan, als gevolg van politiek Den Haag, en hoopten hiervan te kunnen profiteren. Er is echter gebleken dat er stabiliteit is in Altena en dat de mensen min of meer vast hebben gehouden aan hun eigen partij.” De Vos denkt dat de aanwezigheid van drie andere christelijke partijen mede debet is aan het mislopen van een raadszetel. “Als kiezers bij de huidige christelijke partijen zitten, is er misschien weinig reden om te switchen naar een vierde christelijke partij. Ik begrijp de uitslag dus wel.” Voor De Vos zit zijn politieke carrière er voorlopig op. “Als het aantal stemmen op Jezus Leeft hoger was geweest en hadden we het net niet gehaald, was het de moeite waard om het over vier jaar nog eens te proberen. Maar het gat is nu te groot voor mij.”

De reacties van de andere lijsttrekkers op de verkiezingsuitslag, leest u uitgebreid in Het Kontakt van donderdag 24 maart.