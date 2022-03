Maandag definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen, loten om één zetel

ALTENA • Woensdagsavond is de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt op partijniveau. Inmiddels zijn alle stemmen per kandidaat geteld en is er een voorlopige uitkomst, wie er met voorkeur is gekozen in de gemeenteraad van Altena. Bij AltenaLokaal hebben twee kandidaten precies evenveel stemmen, waarbij er één zetel voor hen beschikbaar is. De Kieswet schrijft voor dat hier om geloot moet worden. Dit gebeurt maandag 21 maart tijdens de zitting van het centraal stembureau.

Hieronder volgt de uitslag op kandidaatniveau. Zij zijn gekozen om een zetel in te nemen in de gemeenteraad van Altena. Dit is een voorlopige uitslag. Tijdens de zitting van het centraal stembureau wordt de uitslag definitief vastgesteld.

Namens het CDA komen, vooralsnog, de volgende kandidaten in de raad: Roland van Vugt, Otto van Breugel, Tineke Zaal-Van der Steen, Arno Bouman, Wendy van Ooijen-van Breugel, Gerard Vos, Arie-Pieter Verdoorn en Claudia Schipper-Heijmans. AltenaLokaal levert vooralsnog de volgende kandidaten: Philip den Haan, Shah Sheikkariem, Ruben Siland, Jasper Berm, Jenneke Rochat en John Bakker of Corné van den Herik. Eén van de twee laatstgenoemden krijgt een zetel toegewezen door middel van loting.

Ook de vijf voorlopige namen van de SGP zijn bekend, namelijk Theo Meijboom, Corné van Gammeren, Arjan Versluis, Peter Noordergraaf en Henri de Raad. Voor Progressief Altena zijn dit Christian Alderliesten, Anne-Wil Maris, Marloes Hofstede en Rieka Verbeek-Vos. Namens de ChristenUnie komen, voorlopig, de volgende kandidaten in de raad: Anne Duizer, Hennie Schermers, Wijnand van der Hoeven en Kees Nieuwenhuizen. Bij de VVD zijn dit Pim Bouman en Jan Kolff. Namens nieuwkomer Vrije Volkspartij Altena nemen, vooralsnog, Henno Timmermans en Wim Verbaarschot plaats in de raad.

Gekozen kandidaten kunnen na definitieve vaststelling hun benoeming aanvaarden of afwijzen. Het totaal aantal stemmen per kandidaat is te vinden in dit overzicht. Maandag 21 maart om 10.00 uur is er een openbare zitting van het centraal stembureau. Tijdens de zitting vindt de loting plaats en wordt de definitieve uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Deze zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Men kan de zitting op deze locatie bijwonen, maar ook digitaal volgen. Digitaal volgen kan via een livestream via de website www.gemeentealtena.nl.