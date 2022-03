CDA wint verkiezingen, Vrije Volkspartij Altena behaalt twee zetels

ALTENA • Altena heeft een nieuwe partij in de gemeenteraad. Vrije Volkspartij Altena (1.626 stemmen) behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen twee zetels en is daarmee de grote winnaar. De VVD (2.148 stemmen) verliest een zetel, van drie naar twee, en zal daarmee het zuurste gevoel overhouden aan deze verkiezingen. CDA Altena is opnieuw de grootste partij van de gemeente, met 5.847 stemmen, en behoudt acht zetels.

In totaal hebben 25.265 mensen hun stem uitgebracht, van de 44.987 inwoners die stemgerechtigd waren. Daarmee komt het opkomstpercentage op 56,31 procent. Er zijn 28 blanco stemmen uitgebracht en 39 stemmen ongeldig verklaard. De verkiezingsuitslag is vergelijkbaar met die van 21 november 2018, toen gemeente Altena gevormd werd.

AltenaLokaal behaalde 4.900 stemmen en komt daarmee uit op 6 zetels. In 2018 behaalde de lokale partij evenveel zetels. SGP (4.006 stemmen), ChristenUnie (2.937 stemmen) en Progressief Altena (3.566 stemmen), behouden ook hun zetels. Dit zijn respectievelijk 5, 4 en 4 zetels.

Jezus Leeft behaalde niet eerder een zetel in de gemeenteraad en ook tijdens deze verkiezingen lukte het hen in Altena niet om een zetel te behalen. De partij had aan 235 stemmen niet genoeg. Wel boekte Jezus Leeft winst ten opzichte van 2018, toen de partij 159 stemmen behaalde.

Voorlopig zijn alleen nog maar de uitslagen op partijniveau bekend. Vermoedelijk wordt donderdag de uitslag op kandidaatniveau bekendgemaakt.