Gemeente wijst twee opvanglocaties aan voor vluchtelingen in Altena

ALTENA • De gemeente gaat de opvang van vluchtelingen in Altena faciliteren. Het college van burgemeester en wethouders heeft daartoe twee opvanglocaties aangewezen voor Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om een gedeelte van het bedrijfspand van woningcorporatie Bazalt Wonen aan de Merwestraat/Lijnbaan in Werkendam en de voormalige slaapwinkel Swart in Rijswijk.

Na het gereedmaken, dat enkele weken duurt, kunnen in Werkendam naar verwachting 60 en in Rijswijk 30 mensen worden opgevangen. Mogelijk komen hier op een later tijdstip nog andere locaties bij.

Opvang nodig

Door de grote toestroom van vluchtelingen hebben gemeenten de opdracht gekregen om opvangplekken te organiseren voor Oekraïners die hier hun toevlucht zoeken. ‘Altena wil en kan hier aan meewerken. Wij volgen hierbij de lijn van de Rijksoverheid en investeren in grotere opvanglocaties waar meerdere mensen en gezinnen worden opgevangen. Het gaat om opvangplekken die geschikt zijn voor een verblijf van minimaal zes maanden. Daarom creëren we stabiele en veilige opvangplekken waar vluchtelingen zich welkom weten. Daarnaast inventariseren we het aanbod van particulieren en nemen wij met hen hierover contact op’, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Tijdelijk opvanglocaties in Werkendam en Rijswijk

Een aantal initiatiefnemers heeft de gemeente aangegeven hun locatie beschikbaar te stellen voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Na overleg en onderzoek naar de mogelijkheden van de gebouwen heeft het college besloten de twee eerder genoemde locaties in Werkendam en Rijswijk daarvoor in te richten. De locaties worden de komende weken in gereedheid gebracht. De werkzaamheden nemen, mede afhankelijk van de levering van materialen, enkele weken in beslag.

Reactie burgemeester

Burgemeester Egbert Lichtenberg reageert verheugd op de komst van de twee opvanglocaties. “Het is ontzettend mooi dat wij van de eigenaren van deze gebouwen het aanbod hebben gekregen om deze twee locaties in te mogen zetten voor de opvang van vluchtelingen. Het getuigt van een enorme maatschappelijke betrokkenheid. Daar ben ik dankbaar voor. Ik weet dat wij in Altena in staat zijn om de vluchtelingen een warm welkom te geven en zich thuis te laten voelen in deze verschrikkelijke periode in hun leven. Dat kunnen wij als gemeente niet alleen, dat kunnen we alleen samen bereiken. Samen met maatschappelijke partners, maar vooral ook samen met inwoners. Ik ben ervan overtuigd dat wij erin zullen slagen deze mensen op een goede manier te ondersteunen.”

Particuliere opvang

De gemeente ontvangt ook van particulieren het aanbod om vluchtelingen op te vangen, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Hoeveel inwoners van Altena hun huis openstellen voor de opvang van vluchtelingen is niet exact bekend bij de gemeente. “We krijgen inderdaad aanbod van particulieren binnen. Op dit moment inventariseren we dat aanbod. Aantallen kunnen we nog niet noemen. Daarnaast zijn er in Altena al diverse huishoudens die zelf actief mensen uit Oekraïne opvangen.”

De huishoudens die al actief vluchtelingen uit Oekraïne opvangen kunnen voor praktische informatie, zoals bijvoorbeeld het naar school gaan van kinderen uit Oekraïne en hoe dit in zijn werk gaat, terecht op een speciale webpagina die de gemeente heeft opgesteld: www.gemeentealtena.nl/oekraine.

De gemeente roept inwoners nog niet actief op tot het in huis nemen van vluchtelingen uit Oekraïne, zoals dat elders (bijvoorbeeld in Heusden) al wel gedaan wordt. “Op dit moment richten we ons vooral op inventariseren”, stelt de woordvoerder. “De gemeente wil zich eerst richten op het gereedmaken van de grotere centrale opvanglocaties in Werkendam en Rijswijk. Daarnaast inventariseren we het aanbod van particulieren, dat brengen we in beeld. We nemen contact op met de particulieren die een aanbod doen.”