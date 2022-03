Aantal aanvragen mantelzorgwaardering steeg licht in 2021

ALTENA • Zorgvragers in Altena, die mantelzorg ontvangen, kunnen bij de gemeente mantelzorgwaardering aanvragen, om de inzet van zijn of haar mantelzorger te waarderen en meer zichtbaar te maken. Uit een raadsinformatiebrief van het college, blijkt dat in 2021 1.380 inwoners deze waardering hebben aangevraagd.

Per zorgvrager is een waardering van maximaal 120 euro beschikbaar, welke in drie vormen gegeven kan worden aan de mantelzorger. Namelijk als geldbedrag, Altenabox-bonnen en een dinerbon ‘uit jouw streek’. De mantelzorgwaardering kan van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar aangevraagd worden bij de gemeente, door het indienen van een formulier. De gemeente streeft erna de waardering in de daaropvolgende maand te verstrekken.

De evaluatie laat zien dat het aantal waarderingen in 2021 op een vergelijkbaar niveau is gebleven, in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2019 werd de mantelzorgwaardering in totaal 1328 keer aangevraagd, voor een totaalbedrag van 159.120 euro. In 2020 steeg het aantal aanvragen minimaal, naar 1335 keer. In totaal bedroegen de kosten toen 159.480 euro. Ook in 2021 was er een lichte stijging, naar 1380 aanvragen, voor een totaalbedrag van 165.360 euro.