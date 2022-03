Stichting Dierenambulance Altena ontvangt 5000 euro voor opvang zwerfdieren

ALTENA • Gemeente Altena heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Dierenambulance Altena, over de opvang van zwerfdieren in de gemeente Altena.

Een gemeente is verplicht voor de opvang van zwerfdieren te zorgen. In Altena wordt dat uitgevoerd door de Dierenambulance, die daar een vergoeding voor krijgt. De bijdrage van de gemeente is bepaald op 5000 euro. Dit bedrag zal jaarlijks aan Stichting Dierenambulance Altena worden toegekend.