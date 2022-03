Gemeente roept ‘Kristal van Altena’ in het leven: onderscheiding voor jongeren

ALTENA • In navolging van twee gemeentelijk onderscheidingen voor volwassenen, de Parel van Altena en Schaal van Altena, introduceert gemeente Altena nu ook een onderscheiding die zich specifiek richt op jongeren. De gemeente zegt veel waardering te hebben voor jongeren die zich inzetten voor de gemeenschap van Altena. Daarom geeft de gemeente vanaf 2022 de onderscheiding ‘Kristal van Altena’ uit.

‘Vanuit de jongerenraad is de wens gekomen om ook voor jongeren een speciale onderscheiding te realiseren. Daarom wil de gemeente een gemeentelijke onderscheiding uitgeven, bedoeld voor jongeren die zich langdurig en uitzonderlijk inzetten voor de gemeenschap van Altena of uitzonderlijke prestaties hebben geleverd’, laat het college weten.

In overleg met de jongerenraad is er gekozen voor de leeftijdscategorie 13 tot en met 23 jaar. Deze onderscheiding zal tijdens de voorjaarsreceptie in april voor het eerst worden uitgereikt. Het Kristal is, net zoals de Parel, ontworpen door Lisette Colijn. In de jaren hierna wordt het Kristal, net als de Parel en de Schaal, uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Inwoners van Altena kunnen bij het college personen voordragen voor het Kristal van Altena. Ook de jongerenraad heeft de mogelijkheid om kandidaten aan te dragen. Het college van Altena kan ook zelf het initiatief nemen om de waardering toe te kennen aan jongeren die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. De voordracht wordt voorbereid door een werkgroep die zal bestaan uit een jongerenwerker, een lid van de jongerenraad en medewerkers Kabinetszaken.

Er zijn verschillende criteria opgesteld, waaraan de jongere moet voldoen voordat hij of zij kans maakt op de toekenning van het Kristal. Het college beslist uiteindelijk over de toekenning. Binnenkort laat de gemeente via de website, de gemeentepagina en social media weten, hoe inwoners anderen kunnen voordragen voor het Kristal van Altena en hoe de procedure precies verloopt.