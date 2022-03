Sietse Duister uit Hank bouwt waterstofboot in het TU Delft Hydro Motion team

HANK/DELFT • Depotentie van waterstof demonstreren en daarmee de energietransitie in de maritieme industrie versnellen, dit is wat het TU Delft Hydro Motion Team wil bereiken. Sietse Duister uit Hank, samen met nog 24 gemotiveerde studenten, zet zijn studie een jaar aan de kant om een waterstof-aangedreven boot te ontwerpen, bouwen, testen en racen.

Sietse is na het behalen van zijn havodiploma aan het Dongemond College in Raamsdonksveer en bachelor diploma werktuigbouwkunde aan de Avans Hogeschool in Breda, begonnen aan de pre-master Maritieme techniek op de TU Delft. Binnen het Hydro Motion Team houdt Sietse zich bezig met het rompdesign. Hij zorgt er dus voor dat de boten haar onderdelen zo efficiënt mogelijk zijn.

Het Hydro Motion Team

In 2006 is het team opgericht als het Solar Boat Team, voor 15 jaar hebben de teamleden de maritieme industrie geïnspireerd met boten aangedreven door zonne-energie. Vorig jaar heeft het team de stap gemaakt naar waterstof en daarbij de eerste vliegende waterstof boot ter wereld geproduceerd. Het vorige team hergebruikte in hun ontwerp een romp ontworpen voor een zonneboot. Dit jaar zijn alle onderdelen van de boot voor het gebruik van waterstof ontworpen. Met deze boot wil het team de potentie van waterstof demonstreren. Dit zullen ze doen door te racen in de Open Sea Class van de Monaco Energy Boat Challenge. Aan deze race doen teams mee met boten die op groene energie varen, zonder dat zij broeikasgassen uitstoten.

Waterstof in de energietransitie

Het team heeft vorig jaar de stap gemaakt van zonne-energie naar waterstof. De teamleden hebben deze keuze gemaakt, omdat waterstof veel potentie heeft in de maritieme industrie. Waterstof heeft een hoge energiedichtheid en kan gemakkelijk opgeschaald worden. Dit is waarom waterstof goed in containerschepen geïmplementeerd zou kunnen worden. ‘Met de hoeveelheid waterstof die wij meenemen op onze boot van zeven meter kunnen we al 400 kilometer varen. Stel je voor hoe ver een containerschip van 200 meter zou kunnen komen op waterstof’, laat het team weten. ‘Helaas is er geen wondermiddel als het gaat om de energietransitie. Verschillende toepassingen vereisen verschillende duurzame energiebronnen. Om een duurzame toekomst te bereiken moet iedereen zijn steentje bijdragen en zijn ogen openhouden voor duurzame alternatieven. Daarom neemt het TU Delft Hydro Motion Team het voortouw in het ontdekken van de capaciteiten van waterstof en daarmee werken aan een duurzame toekomst.’