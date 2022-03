Slagerij Van Roessel vernieuwt winkel: ‘Winkelgemak is vergroot’

REGIO • Op vrijdag 11 maart opende de winkel van Slagerij-Traiteur Van Roessel in Waalwijk weer, na een verbouwing van anderhalve week.

Zes generaties telt de historie van Slagerij-Traiteur Van Roessel, en evenveel verhuizingen. Van verschillende locaties in de Grotestraat, ging Slagerij-Traiteur Van Roessel naar Winkelcentrum De Els, om in 2010 weer terug te keren in de Grotestraat. Hoewel meesterslager en eigenaar Dennis van Dun nog altijd trots is op zijn inspirerende eetwinkel, vond hij het na twaalf jaar tijd voor een facelift. “Vooral de entree is grondig onder handen genomen”, zo licht hij toe. “Het winkelgemak is vergroot en we gaan klanten verrassen met nog meer inspiratie. Daarnaast investeerden we in duurzame ledverlichting die onze winkel nog beter verlicht. We zijn erg blij met het resultaat. ”

Heropeningsactie voor Oekraïne

Het toeval wil dat het op donderdag 10 maart precies twaalf jaar geleden was dat Slagerij-Traiteur Van Roessel de deuren aan Grotestraat 197 in Waalwijk opende. Tijd om daarbij stil te staan, hadden Dennis van Dun en zijn team niet. De dag stond geheel in het teken van het herinrichten van de winkel en het vullen van alle koelingen met verse producten, in voorbereiding op de opening op vrijdag 11 maart. De heropeningsactie stond in het teken van Oekraïne. De slagers staken afgelopen vrijdag en zaterdag hamburgers in een speciaal jasje: ‘Hart voor Oekraïne-burgers’. De volledige opbrengst à 1.550 euro is gedoneerd aan Giro 555.