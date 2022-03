Altena College wint debatwedstrijd in Dordrecht

SLEEUWIJK • Het debatteam van het Altena College heeft afgelopen zaterdag de debatwedstrijd op het Johan de Wittgymnasium weten te winnen.

In een sterk bezet deelnemersveld wist het team zich na drie ronden afgetekend op kop te zetten. Met twee sprekers in de top vijf was het een goede dag voor het team dat zich nu bijna al verzekerd weet van de finaledag op 2 juli in Den Haag. Dan strijden de beste teams van dit jaar om de kampioenstitel van de Benelux.