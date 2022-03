LIVEBLOG - Gemeenteraadsverkiezingen in Altena

ALTENA • Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn ook in Altena de gemeenteraadsverkiezingen. De redactie van Het Kontakt volgt de ontwikkelingen op de voet via een liveblog, die vooral op woensdag 16 maart zo actueel mogelijk zal worden ververst.

Bij de herindelingsverkiezingen in november 2018, het ontstaan van gemeente Altena, haalde het CDA acht zetels, AltenaLokaal zes, de SGP vijf, ChristenUnie en Progressief Altena vier, de VVD drie en Burgerstem Altena één. Jezus Leeft slaagde er niet in om een zetel te bemachtigen. Burgerstem Altena zit sinds juli 2020 niet meer in de raad, de zetel van deze partij ging na een scheuring over op Fractie Pauline van den Tol.

Aan de huidige gemeenteraadsverkiezingen doen CDA, AltenaLokaal, SGP, ChristenUnie, Progressief Altena, VVD, Jezus Leeft en Vrije Volkspartij Altena mee. Hoe zal dit uitpakken? Volg het in dit liveblog.

MAANDAG 14 MAART

13.45 uur: Beterschap Christian.

Christian Alderliesten, de lijsttrekker van Progressief Altena, heeft vanwege een positieve coronatest zijn stem moeten uitbrengen middels een machtiging.

13.45 uur: Handig om te onthouden.

Ga je stemmen op 14, 15 en 16 maart? Vergeet je

???? stempas

???? en je identiteitsbewijs niet!



De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. Vandaag kun je al terecht in Almkerk, Woudrichem, Hank, Werkendam en Veen om te stemmen. ? https://t.co/529m4uA5pG. pic.twitter.com/pgvAFPbzrI — Gemeente Altena (@gemeentealtena) March 14, 2022

13.30 uur: De SGP gaat de boer op met een promotievideo.

In deze video vertellen de kandidaten van de SGP welke redenen er zijn om 14, 15 en 16 maart op de SGP te stemmen. #GR2022 #SGPAltena #WinstvoorAltena pic.twitter.com/rPfn2BKpEm — SGP Altena (@SGPAltena) March 14, 2022

13.00 uur: Ook de eerste kandidaten hebben hun stem uitgebracht.

Het was lekker druk op het #stembureau in #woudrichem. Net mijn #stem uitgebracht: voor een sociaal, duurzaam en vrij Altena!?@ProgressfAltena? @gemeentealtena?. Laat je stem horen, lijst 5 nummer #2. ?????? #GR2022: 14, 15, 16 maart pic.twitter.com/eyWOUuVplU — Anne-Wil Maris (@maris_wil) March 14, 2022

9.00 uur: Hoe worden de stembureaus klaargemaakt?

Geweldig! ???? Onze collega’s van de buitendienst zijn volop bezig om de stembureaus in Altena klaar te maken voor de #gemeenteraadsverkiezingen!



Altena heeft 32 stembureaus, dus dat is een flinke klus. pic.twitter.com/3nSQS4X5Qo — Gemeente Altena (@gemeentealtena) March 10, 2022

7.35 uur: Burgemeester Egbert Lichtenberg roept op om te gaan stemmen.