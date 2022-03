Talentengedichtjes voor jong én oud: ‘Dit zijn dingen waar je talenten zichtbaar in worden’

WOUDRICHEM • “Talent gaat niet over waar je goed in bent en waar je in uitblinkt, maar waar je energie van krijgt en waar je helemaal in op kunt gaan”, vertelt woordkunstenaar Mirjam Wolters uit Woudrichem. “Dit zijn dingen waar je talenten zichtbaar in worden.” Deze les leerde de Woerkumse tijdens de opleiding ‘kindertalentenfluisteraar’, die ze een aantal jaren geleden volgde. Inmiddels is Wolters een kindertalentenfluisteraar. Ze helpt graag anderen hun talenten te ontdekken, en sinds kort kan dat ook aan de hand van een gedichtenbundel.

“Je merkt dat kinderen vaak niet weten waar ze goed in zijn, maar dat ze wel goed weten waar ze niet goed in zijn. Ze zijn zich niet altijd bewust van wat hen kracht en veerkracht geeft”, zegt Wolters.

Pedagoog en onderwijsdeskundige Luk Dewulf stelde hierom een lijst met 39 talenten samen, waar ieder kind er volgens hem meerdere van heeft meegekregen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn ‘aansteker’, ‘bruggenbouwer’, ‘creatieve maker’, ‘groepsdier’, ‘meetrekker’ en ‘trouwe vriend’. Het gaat dus niet zo zeer over praktische dingen zoals voetballen en muziek maken, maar meer over gedachten, gevoelens en gedrag dat op een productieve manier kan worden ingezet.

Bij de 39 talenten heeft Wolters gedichtjes geschreven, die tot voorheen al volop werden gebruikt in schoolrapporten en tijdens talentgesprekken. Onlangs werden de gedichten op verzoek van Els Pronk, samen met Dewulf initiator van de kindertalentenfluisteraars-beweging, echter gebundeld en nu mag het boekje de wereld in. “Els heeft een bedrijf, ‘Blij met mij’, en dat bestaat vijftien jaar. Binnenkort gaat zij naar Kenia voor een talentenproject daar”, vertelt Wolters. “Els kwam met het idee om van het boekje een speciale jubileumeditie te maken en de opbrengst van de gedichtenbundel volledig te schenken aan het talentenproject in Kenia. Dan is het een geschenk voor iedereen. Geweldig natuurlijk, en Uitgeverij LannooCampus ging hiermee akkoord. De illustrator wilde haar illustraties ook belangeloos ter beschikking stellen en nu ligt er een prachtig product”, zegt Wolters enthousiast. “Het mooie van het boekje is dat je door alle 39 talenten kan bladeren en kan kijken welk talent bij jou past.”

“Ik krijg van mensen die de bundel al hebben aangeschaft steeds berichtjes van talenten die ze bij zichzelf ontdekt hebben”, zegt Wolters lachend. “Wij, als volwassenen zijnde, zijn helemaal niet opgegroeid met het ontdekken van onze talenten. Wij moesten vooral niet te koop lopen met dingen waar we goed in zijn. Maar het blijkt dat wanneer je bezig bent met wat je het liefste doet, je veerkracht opbouwt en dat dit helpt met je zelfvertrouwen en om tegenslagen te verwerken. Als je weet wat je waard bent, of waarmee je ertoe doet helpt dat je leven door”, stelt ze. Hoewel het boekje geschreven is voor kinderen, kan het dus ook heel leerzaam zijn voor volwassenen. “Volwassenen kunnen er heel veel aan hebben. Het geeft een andere kijk op talent”, zegt Wolters.

De Woerkumse hoopt ook dat kinderen aan de hand van haar gedichtjes steeds meer gaan ontdekken wat hun talenten zijn. “Het is mooi als kinderen ontdekken dat anderen dezelfde talenten hebben als zij, maar ook dat sommige kinderen andere talenten hebben. Iedereen heeft zijn eigen mix en het is mooi als je van alle talenten iemand in de klas hebt. Samen vorm je een geheel en iedereen is hiervoor nodig”, benadrukt ze.

Project in Kenia

De opbrengst van de gedichtenbundel zal gaan naar het talentenproject ‘Grow Your Talents’ in Kenia. Dit project heeft als doel om de kinderen daar sociaal en emotioneel sterker te maken en hun zelfvertrouwen te ontwikkelen. Of de gedichtenbundel vertaald gaat worden, voor de kinderen in Kenia, weet Wolters nog niet. “In eerste instantie niet, omdat het een eenmalige uitgave is. Maar de gedichtjes zijn er al, dus misschien staat er daar wel een woordkunstenaar of vertaler op die de gedichten wil vertalen. Dat zou leuk zijn”, besluit Wolters enthousiast.

De bundel kan besteld worden op de website: www.blijmetmijacademie.nu/boeken-en-materialen-bestellen/talentengedichtjes/. Of via Mirjam Wolters zelf: info@stillamaris.nl of www.stillamaris.nl.