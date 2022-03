Oorlog in Oekraïne: ‘Het transport is helemaal stilgevallen’

ALTENA • Wat ondervinden de bedrijven in onze regio van de oorlog in Oekraïne? Navraag leert dat de E. van Wijk Group haar vestiging in Oekraïne heeft moeten sluiten; dat Bloemenexporteur Jacco Schreuders ziet dat de Roemeense munt flink onder druk staat, hetgeen weleens gevolgen kan hebben, en dat HAK Conserven een statement heeft uitgebracht over de rol en zienswijze van haar Russische grootaandeelhouder.

E. van Wijk Logistics B.V. heeft in de Oekraïense plaats Lviv een magazijn annex kantoor. “Wij zijn met onze bedrijfsactiviteiten daar direct geraakt”, laat een woordvoerder weten. De nevenvestiging in Oekraïne startte in 2012. Tot twee weken terug was het een onderneming met dertig medewerkers, waaronder vijf chauffeurs. “Maar de deuren zijn nu gesloten. Het transport is helemaal stilgevallen. Eén vrachtauto van onze vestiging daar rijdt nog van buiten de Oekraïne heen en weer naar de Poolse grens om hulpgoederen af te leveren. Ook vanuit onze vestiging in Roemenië rijden er zo twee vrachtwagens naar de Poolse grens.” De woordvoerder laat weten dat de meeste Oekraïense medewerkers ondertussen de stad Lviv ontvlucht zijn en dat ze op het platteland domicilie hebben gevonden. “Ze wachten vandaar de situatie in spanning af.” Het moederbedrijf in Giessen werkt inmiddels samen met de Stichting GAIN om hulpgoederen te doneren en te verspreiden. GAIN heeft veel ervaring op dat vlak en de E. van Wijk Group ondersteunt dat onder meer ook vanuit de vestiging in Roemenië. “De goederen worden naar de Pools/Oekraïense grens gebracht en door lokale mensen verspreid onder de Oekraïense bevolking.”

Bloemenexporteur Jacco Schreuders uit Veen exporteert zijn producten naar het voormalige Oostblok, in het bijzonder naar Roemenië. Hij verwacht binnenkort ook problemen te ondervinden. “Momenteel gaat het nog goed, maar indirect zullen wij zo dadelijk er toch mee te maken krijgen qua koers en munt. De Roemeense leu is al met twintig procent in waarde gedaald. We zullen er echt wel last van krijgen”, zegt de Veense bloemenexporteur.

Terwijl E. van Wijk Logistics direct en Jacco Schreuders nu indirect wordt geraakt, is er bij Conservenfabriek HAK in Giessen sprake van een nog andere situatie. HAK is namelijk sinds augustus 2021 onderdeel van KDV Group, van de Russische ondernemer Denis Shtengelov. Shtengelov is grootaandeelhouder van de Giessense conservengigant, woont al twaalf jaar in Australië, maar is wel in het bezit van de Russische nationaliteit. HAK kreeg de afgelopen dagen diverse vragen hierover en heeft naar aanleiding daarvan een statement opgesteld. “De situatie in Oekraïne roept heel begrijpelijk bij velen sentimenten op van onbegrip, medeleven, verdriet en boosheid”, stelt het Giessense bedrijf in die verklaring. “In het bijzonder leidt het ook tot vragen of HAK iets van de sancties merkt en over de rol van onze Russische aandeelhouder. Net als wij verwerpt onze aandeelhouder de oorlogsdaad van de Russische regering en het leed dat nu wordt aangedaan aan de bevolking in de Oekraïne en niet te vergeten ook die in Rusland.”

HAK wijst in haar statement ook op een brief die Shtengelov persoonlijk heeft verstuurd aan zijn ruim 20.000 medewerkers in Rusland, waarin hij de nodige zorgen en boosheid uit. “Ik vind oprecht dat door Oekraïne de oorlog te verklaren, wij allen een monsterlijke en niet te herstellen fout hebben gemaakt. Daarom vind ik het vanaf heden mijn innerlijke overtuiging en verplichting om al het mogelijke en onmogelijke te doen om deze waanzin tot een halt te roepen”, steekt de grootaandeelhouder zijn gedachtengoed niet onder stoelen of banken. HAK laat weten dat de relatie met haar grootaandeelhouder constructief en positief is. “Sinds hij aan boord is gekomen, is HAK gewoon HAK gebleven. We zijn en blijven oer-Hollands en vastberaden onze plantaardige missie uit te voeren volgens onze eigen principes, waarden en overtuiging.”

HAK onderstreept verder dat er geen materialen en producten uit Rusland worden gehaald, het geen bankrekeningen in Rusland heeft, dat er geen dividend uitgekeerd wordt aan de Russische aandeelhouder en dat 85 procent van haar producten geteeld worden door Nederlandse boeren.