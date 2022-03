Jezus Leeft gaat voor plek in gemeenteraad: ‘Laat ons dan maar het geweten zijn’

­­­ALTENA • Jezus Leeft doet dit jaar opnieuw mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel de partij nog niet eerder de gemeenteraad haalde, denkt lijsttrekker Johan de Vos uit Andel dat het de partij dit jaar wel zal lukken.

“We zijn serieuzer en verdiepen ons in een goed verkiezingsprogramma, we kijken goed naar wat we in de gemeente willen bereiken”, vertelt De Vos. Jezus Leeft stond tijdens eerdere verkiezingen vooral bekend als evangelisatiepartij. Hoewel de partij dit in principe blijft, wil men nu ook serieus politiek bedrijven. De drive, om iets goeds te kunnen betekenen voor Altena, heeft De Vos ook. “Ik wil niet iets doen, zonder dat ik daar een doel mee heb. Wij hebben een doel voor onszelf gesteld en dat willen we gaan behalen. We verwachten één tot drie zetels te behalen tijdens de verkiezingen”, windt hij er geen doekjes om. “Deze verwachting is gebaseerd op de verschuivingen in de politiek. Ik denk dat wat er in Den Haag gebeurt, doorwerkt naar lokaal. Mensen zijn het zat om van links naar rechts te gaan met een partij. We denken dat er stabiliteit nodig is en Jezus Leeft meent dit te kunnen bieden.” Zelfs als Jezus Leeft onverhoopt niet in de raad terechtkomt, ziet De Vos een lichtpuntje. “‘Alles werkt ten goede’, staat er in de Bijbel”, zegt de Andelnaar. “Dan hebben mensen toch gehoord wie Jezus is en het blijft ook een primair doel van ons om Jezus bekend te maken.” De Vos heeft zichzelf voor de komende jaren, als hij in de gemeenteraad komt, ook persoonlijke doelen gesteld. “Ik wil meer ervaring opdoen binnen de gemeente en goed wegwijs worden in het gemeentelijke apparaat, om dieper naar processen te gaan kijken. Vervolgens wil ik kijken naar verbeterslagen. Vanuit mijn werk ben ik gewend om dit te doen, dus mijn vingers kriebelen om daar handen en voeten aan te geven.”

Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van Jezus Leeft richt zich in het bijzonder op de armen en zwakken, die aan de rand van de samenleving staan. “Ook hebben we aandacht voor de dreigend daklozen. Al deze mensen verzanden in de ambtelijke molen en vaak zijn de problemen al te ver gevorderd, voordat er hulp geboden wordt. Hier willen wij iets aan doen en extra aandacht voor vragen.”

Het sociale aspect, het omzien naar de naasten en zorgen voor de zwakken in de samenleving, vindt Jezus Leeft belangrijk. De partij probeert hiermee navolging te geven aan de opdracht die Jezus in de Bijbel geeft, om naar hen om te zien. Het volgen van Jezus is dan ook een leidraad door het verkiezingsprogramma van Jezus Leeft. “We proberen dit bij verschillende thema’s te vertalen naar activiteiten, waar wij ons voor willen inzetten”, legt De Vos uit. Zo wil de partij bijvoorbeeld geld vrijmaken voor opvanghuizen, of voor tijdelijke opvang in gezinnen voor mensen in een noodsituatie. Ook wil de partij subsidie voor hulpverlenende instanties en gelovige kerkgenootschappen in de gemeente, voor acties voor zieken, armen, behoeftigen en alleenstaanden. Bij deze en de velen andere punten probeert Jezus Leeft de normen en waarden, zoals omschreven in de Bijbel te hanteren.

Boeren in Altena

De Vos geeft aan dat Jezus Leeft zich ook in wil zetten voor het behoed van agrarische bedrijven. “De grootste CO2-bronnen zijn het verkeer, opwekking van elektriciteit en de industrie. Voor de aanpak van het CO2-probleem spelen veeboeren en akkerbouwers juist een heel belangrijke rol, maar dan vooral in positieve zin. Alle gewassen nemen namelijk CO2 op”, stelt hij. “Er is nog een zwaarwegend punt om zuinig te zijn op de lokale boeren. Met de laatste ontwikkelingen in Oekraïne kon er wel eens een tekort aan graan ontstaan. Reden te meer om zuinig te zijn op de lokale boeren en hun de ruimte te geven om lokaal voedsel te verbouwen.”

Samenwerken

De Vos beseft dat het niet gemakkelijk zal worden om op sommige punten samen te werken met partijen die ‘niet gelovig’ zijn. “Als bepaalde standpunten botsen met de Bijbel, kan het inderdaad lastig samenwerken zijn met andere partijen. Maar dit is wat wij inbrengen. Laat ons dan maar het geweten van de organisatie zijn”, concludeert De Vos.