‘Unieke samenwerking’ moet hinder tijdens werkzaamheden aan A27 beperken

ALTENA • De werkzaamheden aan de A27 tussen Houten en Hooipolder die vanaf eind 2023 plaatsvinden zullen zorgen voor extra reistijd en hinder. Dat betekent dat de bereikbaarheid de komende jaren onder druk staat. Hinder voor de weggebruiker op de A27 zelf, en ook op alle lokale en provinciale wegen eromheen. Alle reden voor wethouder Hans Tanis van gemeente Altena om diverse partijen bij elkaar te brengen. Om samen te kijken naar mogelijkheden om de hinder op en om de A27 te beperken. En samen oplossingen te bedenken om problemen op de lokale en provinciale wegen te voorkomen.

Een eerste waardevolle bundeling van aanbevelingen en oplossingen is samengevat in de ‘Slimme Aanpak A27’. Samen willen de samenwerkende partijen (De gemeenten Altena, Gorinchem, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Molenlanden, Oosterhout, Geertruidenberg en Houten, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland) er alles aan doen om het gedrag van de weggebruiker te veranderen. Thuiswerken, andere tijden op de weg, ander vervoer, alles helpt mee. Hierbij gaan de partijen voor een blijvende verandering, zodat de wegen in de regio voor de lange termijn optimaal gebruikt worden. De aanpak loopt van Houten tot knooppunt Hooipolder en zorgt voor verbinding tussen de deels bestaande stedelijke maatregelen en het grote landelijke gebied daartussen. ‘Dit is uniek, maar gezien de impact en de omvang van de werkzaamheden aan de A27 noodzakelijk’, stelt men.

De samenwerkende partijen willen uiterlijk in het bestuurlijke overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van november 2022 de afspraken over de financiering en de wijze van besturen hebben vastgelegd. Zo zijn ze op tijd voordat de werkzaamheden op de A27 in 2023 daadwerkelijk van start gaan. Een slimme aanpak begint met het in kaart brengen van de knelpunten in het wegennet. Analyses uit een groot aantal verschillende bronnen helpen hierbij. Samen met het Minder Hinder monitoringsplan van Rijkswaterstaat gaan de partijen werken aan een gezamenlijk overzicht op het wegennet.

De inzet van slimme maatregelen kan veel doen. Te beginnen met een campagne rijgedrag en het stimuleren van werkgevers, werknemers en bewoners om buiten de spits te rijden of thuis te werken. Lokale leefbaarheid én een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid, daar gaat men voor. Door gericht reistijden te communiceren kan men sluiproutes minder aantrekkelijk maken, zonder een verkeersinfarct op de hoofdwegen te veroorzaken. Slimme monitoring zorgt voor een objectief beeld van het verkeer en eventuele hinder. Ook kan men hiermee de effecten van maatregelen toetsen en tijdig potentiële knelpunten signaleren.

Gezamenlijke inzet

De gemeenten langs de A27 hebben de intentie om samen met het waterschap Rivierenland, het Rijk en de provincies een integraal maatregelenpakket vorm te geven. Dit pakket is aanvullend op de werkwijze van het project A27 zelf, om hinder bij werkzaamheden te beperken. De gezamenlijke partijen zetten zo in op een slimme aanpak om de bereikbaarheid tijdens de ombouw van de A27 te waarborgen en de lokale en provinciale wegen zoveel mogelijk te ontlasten. Dit kunnen ze echter niet allen. ‘Bewoners, werknemers, werkgevers, alle weggebruikers moeten een steentje bijdragen’, stellen de partijen.

‘Thuiswerken, kiezen voor het openbaar vervoer, andere tijden de weg op, alternatieve vervoersmiddelen zoals bijvoorbeeld de elektrische deelfiets, andere routes, alles helpt mee. Alles om de hinder tijdens de werkzaamheden minimaal te houden; breder, sneller en slimmer. Samen gaan voor een duurzame mobiliteitstransitie zodat de wegen in deze regio ook voor de lange termijn, als de werkzaamheden aan de A27 zijn voltooid, ontlast blijven.’