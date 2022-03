Kijk live mee met het laatste lijsttrekkersdebat in Golfpark Almkreek

ALMKERK • De lijsttrekkers van de politieke partijen in Altena gaan vrijdagavond voor de laatste keer voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar in debat in Golfpark De Almkreek in Almkerk.

Hieronder kan iedereen het debat live volgen. Reageren op social media kan via #Altenakiest. Aanstaande woensdag 16 maart kan er daadwerkelijk gestemd worden. Het verloop van deze verkiezingsdag en uiteraard ook de verkiezingsuitslag en de eerste reacties zijn dan te volgen via de website van Het Kontakt.