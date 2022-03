Fotomoment voor meer vrouwen in politiek: ‘Het begint bij kandidatencommissies’

ALTENA • Een deel van de vrouwen uit de gemeenteraad en die op de kieslijsten voor de gemeenteraadverkiezingen staan, hebben samen stilgestaan bij Internationale Vrouwendag. Voorafgaand aan de laatste vergadering van deze raadsperiode, verzamelden zij zich in het gemeentehuis in Almkerk om een groepsfoto te maken.

Op deze manier wilden zij op het belang van meer vrouwen in de politiek en van een bestuur dat een goede afspiegeling vormt van de samenleving wijzen. De huidige gemeenteraad bestaat uit negen vrouwen, van de in totaal 31 leden. Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen bestaan de kandidaten voor dertig procent uit vrouwen. De lijsttrekkers van de acht partijen zijn allemaal mannen. “Dat is wel opvallend”, zegt raadslid Anne-Wil Maris, die zich al langere tijd inzet voor meer vrouwen in de raad. “Tijdens deze periode zie je overal acht mannen op foto’s staan. Dat bevestigd het beeld dat de vrouwen in de politiek enigszins onzichtbaar zijn. Dit fotomoment was een manier om hier aandacht voor te vragen en om de gezichten van de vrouwen in de lokale politiek te laten zien.”

Maris heeft een mogelijke verklaring voor het gebrek aan vrouwen in de politiek en vrouwelijke lijsttrekkers. “Er wordt gezegd dat dit begint bij de kandidatencommissies. Men zegt dat er hier te weinig aandacht is voor diversiteit in de raad. Eigenlijk wil je raadsleden met verschillende achtergronden in de raad hebben, omdat we een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Dat zijn dus jonge en oude mensen, mannen en vrouwen. In de kandidatencommissies zitten voornamelijk mannen, met ervaring, en uit onderzoek blijkt dat zij toch vaker voor hun jongere evenknie kiezen”, stelt Maris. “Ik vind het persoonlijk een gemis. Hoe diverser een bestuur is, hoe meer mensen zich er in kunnen herkennen. En hoe beter je onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken kan bekijken en met elkaar kunt bespreken. Hierdoor kun je tot betere en efficiëntere besluiten komen”, deelt Maris haar overtuiging.

Volgens het raadslid kan de gemeente ook veel betekenen in het betrekken van vrouwen bij de politiek. “We hadden afgelopen jaar voor het eerst de cursus ‘Politiek actief in Altena’, dit werd georganiseerd door de gemeente. Dit soort initiatieven, zonder politieke kleur, helpen om mensen te informeren over en te betrekken bij de raad en het bestuur. Ik zie allerlei mogelijkheden en kansen om hier de komende jaren nog aan te werken.”