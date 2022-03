Leerlingen OBS Sigmond planten bomen rondom schoolplein

WERKENDAM • De leerlingenraad van OBS Sigmond uit Werkendam heeft zich vorig jaar in samenwerking met Rob van der Made, een betrokken ouder én boswachter, hard ingezet om ervoor te zorgen dat er bomen geplant kunnen worden rondom het schoolplein.

De leerlingen hadden aangegeven dat zij in de zomer de schaduw missen en wilden dit oplossen met het planten van bomen. Rob heeft daarop een bomenplan gemaakt en met instemming van de leerlingenraad is er contact geweest met de gemeente Altena. Ook zij waren enthousiast over het plan, waarna er besloten is de juiste bomen te gaan planten.

Op woensdag 9 maart was dan eindelijk het moment dat dit officieel gebeurde: samen met wethouder Roland van Vugt werd de onderbeplanting geplant. Op de school wordt elk jaar een nieuwe leerlingenraad gekozen middels echte verkiezingen en er wordt op regelmatige basis vergaderd door deze raad, een onderdeel van het burgerschaponderwijs. ‘De school is trots dat het zichtbaar wordt, dat met de ideeën van leerlingen zoveel moois verwezenlijkt kan worden’, laat de school weten.