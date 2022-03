Briljanten feest bij Arie Kant en Sjanie Biesheuvel uit Werkendam

WERKENDAM • Het is feest bij Arie Kant (86 jaar) en Sjanie Biesheuvel (82 jaar) aan de Loze Stoep. Zestig jaar geleden stapten ze samen in het huwelijksbootje en betrokken ze hun eerste woning op de Loze Stoep 12. Twee kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen verder wonen ze daar nog altijd.

Bruid en bruidegom leerden elkaar kennen bij het snoepwinkeltje van Kareltje Paans op de Hoogstraat in Werkendam. Ze liepen een eindje samen op en een week later nog eens tot de vonk oversloeg en ze verliefd werden. Een jaartje later volgde de verloving en nog een jaar later zijn ze getrouwd, De bruid laat hun trouwfoto uit die jaren zien. “Die witte trouwjurk heb ik in Gorinchem gekocht, later heb ik daar een doopjurk van gemaakt”. Naast de bruid met haar boeket fresia’s staat de nog jonge Arie - in Werkendam vooral bekend als Aai - met zijn blonde kuif.

Arie werkte eerst in de Rotterdamse haven, maar kwam later bij de gemeente Werkendam in dienst. Jaren was hij actief bij de vrijwillige brandweer, als herinnering aan die tijd prijkt een geborduurd brandweerlogo van de hand van Sjanie aan de muur. De bruid zorgde al die jaren voor hun zoon Wim en de zestien jaar later geboren dochter Thea.

Op de trouwdag kwam burgemeester Egbert Lichtenberg het bruidspaar feliciteren. Komende zaterdag vieren ze het briljanten feest met kinderen, klein- en achterkleinkinderen met een etentje.