ChristenUnie springt in de bres voor lokale zorgaanbieders en gezinshuizen

ALTENA • Dinsdagavond, tijdens de laatste raadsvergadering van deze politieke periode, diende de ChristenUnie een motie in om ervoor te zorgen dat zelfstandige (jeugd)zorgaanbieders en gezinshuizen binnen de regio de mogelijkheid blijven behouden, om individueel in te schrijven bij de komende aanbestedingsronde.

Met de nieuwe aanbestedingsplannen dreigen lokale gezinshuizen en zelfstandige ambulante zorgaanbieders gemangeld te worden, door de regels rondom een Europese aanbesteding waar enkel grote aanbieders nog een kans maken. “Het kan wat de ChristenUnie betreft niet zo zijn dat waardevolle lokale zorg voor kinderen in de knel op de tocht zou komen te staan door schaalvergroting en aanbestedingsregels”, aldus ChristenUnie-raadslid Hennie Schermers.

In de motie, die ook gesteund werd door CDA, AL, SGP, PA, VVD en PvdT, wordt het college opgedragen de aanbestedingsplannen te herzien, zodat kleinschalige zorgaanbieders en gezinshuizen individueel kunnen blijven deelnemen aan de aanbesteding. Daarnaast spreek de motie uit dat er voor kleinschalige jeugdzorg, zoals de lokale gezinshuizen, een status aparte moet worden gecreëerd in de aanbestedingsregels, zodat deze lokale zorginitiatieven ook in de toekomst gewaarborgd blijven.