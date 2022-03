Gemeente Altena, Altena TV en Radio A-FM organiseren lijsttrekkersdebat

ALMKERK • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart organiseren gemeente Altena, Altena TV en Radio A-FM op vrijdag 11 maart het ‘Lijsttrekkersdebat #AltenaKiest’. Het debat vindt plaats in De Almkreek in Almkerk en begint om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur.

Publiek is welkom. Het debat is ook live te volgen via Altena TV, Radio A-FM en online. De acht lijsttrekkers van de deelnemende partijen gaan met elkaar verbaal de strijd aan. Dit doen zij aan de hand van pitches, stellingen en vragen van het publiek, kijkers en luisteraars.

Centraal staan de thema’s: welzijn en zorg, economie en toerisme, klimaat en duurzaamheid, veiligheid, wonen, verkeer en bereikbaarheid. Dit alles onder leiding van Kevin Joosten en Ruben Duinker.