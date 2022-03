Veel belangstelling voor startmoment nieuwbouwwijk ‘Achter de Schans’

WERKENDAM • Wethouders Hans Tanis en Shah Sheikkariem hebben maandagavond 7 maart, samen met de projectontwikkelaars Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling, onder grote belangstelling het startsein gegeven voor nieuwbouwwijk Achter de Schans in Werkendam.

Met een spectaculaire lasershow werd de verkoopstart van de eerste 82 woningen aangekondigd. Aansluitend was er een drukbezochte informatieavond in de kantine van Kozakken Boys. Naar schatting lieten ongeveer 250 inwoners zich hier informeren over de verschillende woningen van fase 1a die vanaf 21 april in de verkoop gaan. In fase 1a biedt Jansen Bouwontwikkeling 44 woningen aan. Deze bestaan uit twintig hoek- en tussenwoningen, 22 twee-onder-één-kapwoningen en twee vrijstaande woningen. De vanaf-prijs voor een hoek of tussenwoning is circa 345.000 euro. Voor een twee-onder-één-kapwoning is dit circa 540.000 euro en voor een vrijstaande woning geldt een vanaf-prijs van circa 625.000 euro.

De huizen achter de Schans worden gebouwd in drie buurten; ‘Op de Rieteilanden’, ‘In ‘t Veld’ en ‘Aan de Dijk’. De buurt ‘Aan de Dijk’ zal echter pas in zijn geheel in fase 2 van het project worden gebouwd. Tijdens fase 1a bouwt Jansen Bouwontwikkeling twee vrijstaande woningen in de buurt ‘Op de Rieteilanden’, waar men ook tien twee-onder-één-kapwoningen zal bouwen tijdens deze fase. De overige twaalf twee-onder-één-kapwoningen en twintig hoek- en tussenwoningen worden gebouwd in de buurt ‘In ‘t Veld’.

Van Wanrooij bouwt in fase 1a twee vrijstaande woningen en tien twee-onder-één-kapwoningen in de buurt ‘Op de Rieteilanden’. De overige woningen, twee vrijstaande, vier twee-onder-één-kap en twintig hoek- en tussenwoningen worden ‘In ‘t Veld’ gebouwd.

“De overweldigende belangstelling in het project laat zien dat de plannen die er liggen in een grote behoeften voorzien. Het is fijn dat de avond op deze manier georganiseerd kon worden en inwoners zich op locatie konden laten informeren”, zegt wethouder Hans Tanis. “We kunnen met z’n allen niet wachten tot het april is en de eerste woningen in de verkoop gaan. In fase 1b volgen meer woningen, ook voor huurders. Ondertussen zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de tweede fase van Achter de Schans. We willen doorpakken en doorbouwen”, stelt Tanis.