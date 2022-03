Progressief Altena-kandidaat Mariska Bor trekt zich terug uit politiek

ALTENA • Mariska Bor trekt zich om persoonlijke redenen terug uit de politiek. Dat heeft zij vandaag aan het partijbestuur van Progressief Altena laten weten.

Het kandidaat-raadslid kreeg de afgelopen weken te maken met publieke beschuldigingen van integriteitsschending, welke overigens niet bewezen zijn. Of dit de reden is voor haar vertrek, is niet bekend.

Bor staat op plaats vier van de kieslijst van Progressief Altena en is op dit moment burgerraadslid voor diezelfde partij. Haar plaats zal, als de kiescommissie haar een zetel in de Raad toewijst, worden ingenomen door de eerstvolgende kandidaat op de lijst, Sjaak Kant.

‘Progressief Altena verliest met haar vertrek een veelbelovend kandidaat-raadslid, maar heeft begrip voor de persoonlijke omstandigheden die haar tot dit moeilijke besluit hebben gebracht’, laat de partij weten.