Van der Pol, boterdeegspecialist, uit Wijk en Aalburg mag uitbreiden

WIJK EN AALBURG • Van der Pol, boterdeegspecialist, uit Wijk en Aalburg, heeft van de gemeente toestemming gekregen om een deel van de bestaande fabriek te slopen en deels uit te breiden door nieuwbouw. Wethouder Shah Sheikkariem bracht daarom afgelopen maandag een bezoek aan het bedrijf.

“Over twee jaar willen we de consumentenverpakkingsfabriek en de deegfabriek in Wijk en Aalburg samen naar één nieuwe moderne fabriekshal verhuizen zodat alles onder één dak zit”, zegt Bart van Belleghem, CEO van Van Ballegooijen Foods (moederbedrijf van Van der Pol, red.).

Wethouder Sheikkariem heeft zich de afgelopen periode beziggehouden met alle belangen die spelen rondom de wijziging van het bestemmingsplan. “Het college heeft alle belangen tegen elkaar afgewogen en ingestemd met de wijziging in het bestemmingplan. Ik ben ook van mening dat de wijziging een verbetering wordt in ruimtelijke zin. Daarnaast hechten we er veel waarde aan dat de werkgelegenheid in onze kernen zoveel als mogelijk blijft bestaan. Zo’n mooi bedrijf in Wijk en Aalburg met een koninklijke predicaat zet Altena toch maar mooi op de kaart. We zijn met z’n allen trots op dit bedrijf”, stelt de wethouder, die een bijzondere connectie met het bedrijf heeft.

“Het was een openbaring toen ik begreep dat zij ook de Wijsman boter produceerde. Ik ben geboren in Suriname en de Wijsmans boter was een luxe begrip voor Surinaamse inwoners.”