VVD maakt zich zorgen over verkeerssituatie rondom ’t Rond in Woudrichem

WOUDRICHEM • De VVD stelt dat de huidige verkeerssituatie rondom ’t Rond en het Raadhuisplein in Woudrichem voor veel weggebruikers onduidelijk is. Robert van Dijk, raadslid van de VVD, heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.

‘Met name op dagen dat er veel winkelend publiek met de auto van en naar de winkels aan het Raadhuisplein (Boon’s en Action) en richting de Postweide (Lidl) gaat, leidt dit op ’t Rond en de aansluitende wegen (Raadhuisplein en Almkerkseweg) tot gevaarlijke situaties’, ziet de partij.

Volgens de VVD worden deze situaties veroorzaakt door onduidelijk geregelde voorrangssituaties op ’t Rond. ‘De kruisingen op ’t Rond gelden als gelijkwaardige kruisingen. Maar door de onduidelijke wegmarkeringen en de aanwezigheid van slechts enkele verkeersborden die waarschuwen voor gevaarlijke kruisingen, is dit voor veel weggebruikers onduidelijk. Daardoor leidt dit vaak tot gevaarlijke situaties.’

‘Om de veiligheid van de weggebruikers te vergroten, is het belangrijk dat de verkeersregels ter plaatse voor iedereen duidelijk zijn en niet mogen leiden tot gevaarlijke situaties. Dit geldt niet alleen voor gemotoriseerd verkeer, maar zeker ook voor de kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. Om de verkeerssituatie op ’t Rond te verbeteren kan gedacht worden aan het plaatsen van aanvullende verkeersborden, het aanbrengen van extra wegmarkering of belijning, of door het aanpassen van de voorrangregels’, oppert de VVD.

De partij schrijft tevens dat op drukke dagen het grote aanbod van auto’s op het Raadhuisplein en de daar aanwezige parkeervakken leidt tot grote parkeerdrukte. ‘Doordat er auto’s stil staan op plaatsen waar dat niet mag en er ook wordt geparkeerd op plaatsen waar dat niet is toegestaan, wordt de doorstroming in grote mate gehinderd. Ook hier geldt dat onduidelijkheid over regels ten aanzien van parkeren tot gevaarlijke situaties leidt’, stelt men.

De VVD wil daarom van het college weten of men bereid is de huidige verkeerssituatie op ’t Rond en het Raadhuisplein nader te onderzoeken. Aansluitend vraagt men of het college bereid is om aanpassingen en/of verbeteringen door te voeren, als blijkt dat deze kunnen leiden tot duidelijkere en veiligere verkeerssituaties. De VVD wil tot slot weten of het college bereid is de parkeer- en doorstroomsituatie op het Raadhuisplein nader onder de loep te nemen en waar nodig te verbeteren.