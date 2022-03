Gebruikers sportpark De Roef ontberen toekomstperspectief: CDA stelt schriftelijke vragen

SLEEUWIJK • Het CDA stelt dat gebruikers van sportpark De Roef in Sleeuwijk zich zorgen maken over het gebrek aan toekomstperspectief. De verenigingen zouden tot minimaal 2025 gebruik mogen maken van sportpark De Roef, maar wat hen daarna te wachten staat zou onduidelijk zijn. Voor het CDA is dit een reden om schriftelijke vragen aan het college te stellen.

Volgens de partij maakt de onzekerheid omtrent de toekomst van de sportverenigingen het lastig voor hen om toekomstplannen te maken. ‘Investeren in de accommodaties is gewenst en op den duur ook noodzakelijk. Maar zijn deze investeringen ook nog wel zinvol? Tot heden heeft niemand de verenigingen duidelijkheid willen en/of kunnen geven op de vraag waar zij na 2025 gehuisvest worden’, schrijft René Roovers namens het CDA.

De CDA-fractie wil daarom van het college weten, welke toekomstplannen de gemeente na 2025 heeft met sportpark De Roef in Sleeuwijk. Ook vraagt men of die toekomstplannen consequenties hebben voor de huidige gebruikers van het sportpark. Daarnaast wil men van het college weten wanneer de verenigingen duidelijkheid wordt verschaft en of men het ermee eens is dat de verenigingen snel duidelijkheid moeten krijgen over hun huisvesting, voor nu en in de toekomst.