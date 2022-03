Drie strandjes in Altena aangewezen als officiële zwemlocatie

ALTENA • Altena heeft er sinds kort drie nieuwe officiële zwemlocaties bij. De provincie Noord-Brabant heeft strandje Andel, strandje Rijswijk, en strandje Wijkse Bol bij Wijk en Aalburg de functie ‘zwemwater’ toegekend.

Voor de provincie een locatie aanwijst als officiële zwemwaterlocatie, wordt er onderzoek gedaan. De afgelopen twee jaar is de zwemwaterkwaliteit en veiligheid van de strandjes onderzocht. Op basis van de uitkomsten kunnen de strandjes nu officieel gebruikt worden als zwemlocatie. De komende maanden werkt de gemeente aan de inrichting van de strandjes. Zo wordt er gekeken naar de begroeiing, zand aangevuld, drijflijnen aangebracht en bomen geplant.

“De strandjes zijn van grote waarde voor veel inwoners”, zegt wethouder Roland van Vugt. “De coronatijd heeft nog eens extra het belang van dichtbij recreëren laten zien. Ik hoop dat we met z’n allen deze zomer kunnen genieten van de strandjes in Altena. En dan we ze met z’n allen schoon houden.”

Op officiële zwemplekken monitort de provincie de kwaliteit van het zwemwater. Er staan borden waarop bezoekers kunnen zien hoe het met de kwaliteit van het strandje en het zwemwater staat. Het zwemmen in oppervlaktewater is op eigen risico. Op www.zwemwater.nl staat actuele informatie en nieuws over de officiële en goedgekeurde zwemwaterlocaties in Nederland.