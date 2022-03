Martine Beijer organiseert cursus: ‘Bijna geen enkele vrouw klust zelf’

UPPEL • Martine Beijer is vaste klusser bij het RTL4 programma ‘Eigen huis & Tuin lekker leven’. Iedere donderdagavond is ze te zien in het item DIY en upcycle. Wie met enige jaloezie kijkt naar alle handige klussen van Martine, kan straks zelf aan de slag tijdens de workshops ‘Klussen voor Vrouwen’ in de watertoren van Uppel.

Martine groeide op in Sleeuwijk en zette daar badkamerspeciaalzaak Aquarius Sanitair op. Ze viel op als ondernemende vrouw en won zo in 2016 de prijs van Vrouw & Altena voor de meest ondernemende vrouw. Ondanks het succes verkocht ze drie jaar geleden haar bedrijf om te gaan studeren aan de toneelschool in Rotterdam. Daarnaast is ze vaste klusser bij het RTL-programma. “Hier laat ik zien hoe je zelf makkelijk meubels en handige dingen kan maken in en om je huis. Maar ik vertegenwoordig zo op een indirecte manier ook vrouwen en klussen. Vrouwen en klussen gaat een stuk verder dan enkel klussen. Het staat ook voor zelfvertrouwen, voor zelfstandigheid en op eigen benen kunnen staan. Door mijn optreden in het televisieprogramma word ik vaak benaderd door vrouwen die ook graag hun klussen zelf willen doen”, zo vertelt Martine over haar plan voor workshops ‘Klussen voor vrouwen’. “Bijna geen enkele vrouw kent een vrouw die haar klussen zelf doet, zomaar gereedschap oppakt en aan de slag gaat. Er is vaak een man die zegt, dat lukt je niet, of het al doet voor een vrouw de kans krijgt. En als er geen man is die het zegt, is het vaak een stemmetje dat zegt, dit kan ik niet. En precies dat is de grootste onzin die bestaat.”

Martine leerde veel klussen in haar eigen bedrijf, maar werkte ook op ’t Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. “Vorig jaar ben ik zelfs een half jaar docent installatietechniek geweest en pas heb ik de online open dag voor deze school gepresenteerd.” Haar ervaring is dat je klussen gewoon moet doen en fouten moet durven maken. Dingen zelf leren maken kan alleen door te doen. “Het is echt zo handig als je in je eigen huis je eigen WC kunt afkitten, daar heb je een leven lang plezier van.”

De workshops ‘Klussen voor vrouwen’ bestaat uit drie delen en wordt vanaf zaterdag 9 april gegeven in de watertoren in Uppel, die door haar broer Job eigenhandig werd verbouwd tot woning. In de eerste workshop wordt acrylaat en siliconen kitten geleerd zodat je je keuken opnieuw kan afkitten, of de kitnaden in je badkamer zelf kunt vervangen. Alle deelnemers krijgen hun eigen kitpistool en gereedschap mee naar huis om thuis verder te gaan. De tweede workshop is de workshop DIY. Do it yourself, daarin maak je zelf een pronkkastje en leer je over maatvoeren, houtbewerken, stofferen en spuitlakken. In de derde workshop leer je een muur verven in ombre techniek met een prachtig kleurverloop. Voor de workshops is geen ervaring nodig. De workshops zijn 9, 16 en 23 april van 11.00-15.00 uur inclusief lunch. De kosten per workshop zijn 150 euro inclusief materiaal en lunch. Inschrijven kan op: www.martinebeijer.nl