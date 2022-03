Businessclub De Buurman viert jubileum: ‘Bij De Buurman helpt iedereen elkaar’

ALTENA • Businessclub De Buurman viert feest. In 2022 is het 12,5 jaar geleden dat de eerste netwerkavond werd gehouden. Voorzitter Gertjan Dolislager en Huib van Oord, bestuurslid van het eerste uur, kijken samen naar heden, verleden en toekomst.

De leden van businessclub De Buurman komen uit alle mogelijke sectoren: van maritiem tot bouw, van financiën tot zorg en van adviseurs tot ondernemers in de creatieve sector. Wat ze met elkaar gemeen hebben is het ondernemerschap. Bij De Buurman ontmoeten ze elkaar, leren ze elkaar kennen en ontdekken ze wat ze voor elkaar kunnen betekenen. “Bij De Buurman helpt iedereen elkaar, ook concullega’s. Je wisselt ervaringen en ideeën uit. Dat is ons doel: mensen met elkaar verbinden in de hoop dat er goede business uit komt. Onze avonden beginnen al sinds de start om 17:30 uur en we hebben altijd een warm en koud buffet, zodat iedereen direct vanaf de zaak kan komen”, vertelt Huib van Oord.

Delegatie uit Werkendam

Het idee voor De Buurman ontstond tijdens één van de avonden van binnenvaartsociëteit De Wandelgang in Zwijndrecht. Er kwam altijd een flinke delegatie uit Werkendam. ‘Kunnen we die avonden dan niet naar Werkendam halen?’, vroeg Huib zich af. De Wandelgang zag dat niet zitten. Daarop besloten Huib en Ton Cornet om een eigen club op te richten, speciaal voor alle ondernemers uit de maritieme sector in Werkendam. De naam was snel gevonden: De Buurman. Omdat het belangrijk is om te weten wat je buurman doet. Zodat je niet van ver haalt wat je van dichtbij had kunnen krijgen.

De eerste avond, met dertig ondernemers uit de binnenvaart en natte aannemerij, was direct een succes. De club groeide gestaag in de jaren daarna. Er sloten ook maritieme bedrijven uit onder andere Hardinxveld, Dordrecht en Zwijndrecht aan. In 2011 besloot De Buurman bedrijven van buiten de maritieme sector toe te laten. Want inmiddels hadden diverse ondernemers van industriegebied De Bruine Kilhaven en ondernemersvereniging DES lucht gekregen van die gezellige businessclub. Zij wilden graag aanhaken. “Er bleek echt heel veel behoefte om te netwerken. Daar wilden wij met De Buurman graag gehoor aan geven. Dat betekende dat onze ledenlijst ontplofte. We gingen van 80 leden in 2011 naar het hoogtepunt van 300 leden in 2015”, vertelt Gertjan Dolislager.

Netwerken op locatie

Gertjan werd in 2011 voorzitter van De Buurman. In datzelfde jaar breidde het bestuur uit met Henri van Noorloos, René Mooy, Marco de Waal en later Erick Verlee. Een veelzijdige club ondernemers uit verschillende branches. Toen De Buurman de vaste vergaderlocatie verloor, zette John de Vries van Restaurant De Waterman zijn deuren wagenwijd open en werd dit het nieuwe thuishonk van de club. Inmiddels zijn ook Partycentrum van Lopik en Café This-It vertrouwde adressen. Daarnaast zijn er netwerkavonden op locatie bij één van de leden. Gertjan: “Het is heel erg leuk om bij elkaar in de keuken te kijken. Op zo’n avond kun je heel informeel en ongedwongen kennismaken met een bedrijf.”

Huib vult aan: “Het is prachtig om te zien hoe andere ondernemers werken en om tijdens zo’n bezoek ervaringen en ideeën uit te wisselen met vakgenoten en andere ondernemers.” Het is voor bedrijven ook een goede mogelijkheid om zichzelf goed te presenteren. In 2021 konden helaas niet alle netwerkbijeenkomsten doorgaan vanwege corona. De avonden die wel doorgingen, waren ouderwets gezellig. Gertjan: “We zien dat steeds meer leden zich aanbieden om een netwerkavond bij hen te houden. Voor 2022 staan er weer een paar mooie bijeenkomsten op locatie gepland.”

En zo is het maar net. De Buurman blijft positief. De Buurman blijft vooruit kijken. Er staan maar liefst negen netwerkavonden op de agenda, met als hoogtepunt van alle activiteiten een gala-avond in november. Dan viert De Buurman het 12,5 jarig jubileum in stijl. De eerste netwerkavond van 2022 is op donderdag 10 maart. Gastheer en locatie is de Businessclub van Kozakken Boys, Kozakkenstoep 1, Werkendam. Aanvang 17:30 uur.