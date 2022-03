Woningvoorraad Altena steeg vorig jaar: ‘Komende tien jaar zo’n 3000 woningen bouwen’

ALTENA • In Altena groeide de woningvoorraad in 2021 met 259 woningen, 1,15 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook zijn er 244 woningen in aanbouw genomen. Een groot deel daarvan wordt in 2022 aan de voorraad toegevoegd.

Vorig jaar zijn er 210 nieuwbouwwoningen opgeleverd in Altena. Daarnaast werd er op andere manieren woonruimte toegevoegd. Bijvoorbeeld via de herbestemming van panden, zoals de ombouw van de oude Rabobank in Rijswijk en kantoorpand in Wijk en Aalburg naar appartementen. Op 1 januari van dit jaar telde Altena in totaal 22.846 woningen. De groei ligt echter nog niet volledig in lijn met de verwachtingen van het college. “Het maken van plannen en vervolgens bouwen van woningen kost veel tijd”, vertelt wethouder Hans Tanis. “We zien echter een groei in het aantal plannen dat bij ons binnenkomt. De inzet van de gemeente is om veel van deze plannen versneld te kunnen realiseren.”

Vorig jaar zomer stelde de gemeente een woonvisie voor de komende tien jaar vast. De basis voor deze woonvisie, is onder andere de prognose voor de woningbehoeften in Altena. Voor de komende vijf jaar is de woningbehoefte geprognotiseerd op 1200 woningen. Over tien jaar zouden dit zo’n 2200 woningen zijn. “De behoeften naar deze 2200 woningen zijn onder andere gebaseerd op de autonome bevolkingsgroei”, vertelt Tanis. “We zien echter ook dat er steeds meer mensen van buiten Altena in onze gemeente komen wonen. Dit zorgt ook voor een toename in de behoefte”.

Er is voor de komende jaren een landelijke opgave om extra woningen te bouwen. Om dit te realiseren trekt Altena op met de regio Breda. “Met elkaar hebben we een regionaal programma geschreven. Daar heeft Altena ook op ingetekend. We willen daarom de komende tien jaar 1000 extra woningen realiseren. Dat betekent dus heel concreet dat het de gemeentelijke ambitie is om de komende tien jaar zo’n 3000 woningen te bouwen”, legt Tanis uit.

Hoewel de woningvoorraad het afgelopen jaar is gestegen, ligt Altena nog niet helemaal op de juiste koers. De gemeente stelde begin dit jaar een Opgavemanager Wonen aan, die samen met collega’s en externe partners de versnelling van de woningbouwopgave mogelijk gaat maken. “Daarnaast is het belangrijk om niet te vergeten, dat het opzetten van de interne organisatie en standaardiseren van processen binnen de nieuwe gemeente Altena tijd en slagkracht heeft gekost. Gelukkig worden er nu wel slagen gemaakt, dus dit is het moment om door te pakken”, aldus Tanis. Al met al is de wethouder dan ook niet ontevreden over de vorderingen die het afgelopen jaar zijn gemaakt. Dat er slagen gemaakt (gaan) worden is ook terug te zien in de verschillende woningbouwprojecten die de komende jaren opgeleverd worden, waaronder ‘Achter de Schans’ in Werkendam en ‘Den Eng’ in Veen.

Tevens zijn er verschillende plannen voor andere kernen. Om deze projecten zo snel mogelijk op gang te krijgen, introduceert de gemeente Altena zogenaamde ‘Woontafels’. “Hierbij nodigen we partijen zoals woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en makelaars uit met ons aan tafel te gaan, om gezamenlijk op te trekken. Samenwerken loont, ook bij het versnellen van woningbouw.” Dit is een relatief nieuw fenomeen, wat nog maar weinig gemeenten hanteren. Mede hierdoor sluiten de nieuwbouwprojecten nog beter aan op de behoeften van inwoners, omdat de experts op dit gebied (makelaars etc.) hun inbreng kunnen delen.

Om inwoners van Altena nu al zo goed mogelijk te kunnen bedienen, bij het zoeken naar een woning, hanteert de gemeente verschillende instrumenten. Zo kunnen starters een starterslening aanvragen. De gemeente helpt met een lening tot maximaal 30.000 euro, onder bepaalde voorwaarden. Ook geeft men inwoners van Altena als eerste de kans om zich in te schrijven voor nieuwbouwprojecten, door ontwikkelaars in eerste instantie lokaal te laten adverteren. Tevens start een campagne met de woningcorporaties om jongeren al vroeg te laten inschrijven op een huurwoning. “We proberen inwoners dus te ondersteunen, te kijken naar wat kan en met hen mee te denken”, zegt Tanis.