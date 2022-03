CDA investeert in dialoog: ‘Wij geloven echt in directe contacten’

ALTENA • De campagneslogan van CDA Altena ‘Thuis in ons Altena’ verklapt al waar de partij zich na de gemeenteraadsverkiezingen weer voor wil inzetten. “En”, zo benadrukt lijsttrekker Roland van Vugt, “er zitten meerdere lagen in. Het zegt over ons als partij dat we er zijn voor inwoners, maar ook dat iedereen een veilig thuis en dus een betaalbaar huis moet kunnen krijgen in Altena. En inwoners mogen zich thuis voelen in dit gebied, waarmee we ook focussen op saamhorigheid.”

In dat kader heeft de partij ook geprobeerd een zo compleet mogelijke kandidatenlijst op te stellen voor de verkiezingen. De man-vrouw verhouding is fiftyfifty. Ook is 25 procent van de kandidaten een ‘jongere’ en een even groot deel van de kandidaten is gelieerd aan de agrarische sector.

Eén van de vrouwelijke kandidaten op de lijst is Tineke Zaal. Haar naam staat als tweede op de kieslijst. De boodschap die de partij probeert te uiten, zit naar eigen zeggen in haar hart. Als persoonlijke motto heeft Zaal: ‘Pas al je weet wat er leeft, kun je zinvol politiek bedrijven’. “Als ik niet weet wat er speelt en leeft in mijn omgeving, kan ik er niet mee aan de slag in de politieke arena”, verduidelijkt Zaal. “Dat betekent dat ik mijn oren en ogen altijd open heb staan en dat je bijna altijd in gesprek bent met mensen.”

Zaal vertelt dat ze op straat of tijdens het doen van boodschappen regelmatig aangesproken wordt door inwoners. “Als zij met bepaalde dingen zitten, vragen ze wat ik voor hen zou kunnen betekenen. Je kunt niet altijd alles oplossen en beloven, maar je kunt wel zeggen: ‘Ik luister, ben er voor je en kijk wat ik ermee kan doen’.” Op deze manier erachter komen wat er leeft en speelt, door er te zijn, is een vorm van politiek waarvan CDA Altena zegt die graag te bedrijven. “Wij geloven echt in directe contacten, dat vinden wij belangrijk”, zegt Van Vugt daarover. De lijsttrekker noemt het politiek bedrijven vanuit nabijheid en menselijke maat. “Als er een dialoog is, is er ruimte voor een vervolg. Als er geen dialoog is, loop je vast”, vult Zaal aan.

Terugblik

CDA-lijsttrekker Van Vugt stelt dat er de afgelopen drieënhalf jaar veel mooie dingen bereikt zijn in Altena. Als voorbeeld noemt hij de inhaalslag op het gebied van onderhoud van wegen, de financiën die op orde zijn en de lasten die men, in vergelijking met andere gemeenten, redelijk laag heeft kunnen houden. “We hebben veel tijd nodig gehad om van drie organisaties een geheel te maken, na de fusie. Daar kwam corona nog een keer bovenop, dat heeft ook niet geholpen. Maar desondanks is er veel gebeurd in Altena”, zegt Van Vugt. Uiteraard blijven er verbeterpunten. Altena is zeker nog niet af.

Vooruitblik

De komende jaren wil het CDA graag extra aandacht voor de dienstverlening. “Ik geloof erin dat dit beter kan , door persoonlijk contact en het bezoek op locaties”, zegt Van Vugt, waarna Zaal hem aanvult. “We moeten het gemeentehuis nog meer bij de burgers brengen.” Ook wil het CDA de focus onder andere leggen op het bouwen van betaalbare woningen voor iedereen, de zorg bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar maken voor de inwoners van Altena en vanuit christelijke waarden het rentmeesterschap invulling geven. Laatstgenoemde door als gemeente in eerste instantie zelf het goede voorbeeld te geven. “Bijvoorbeeld door het opwekken van eigen energie en ervoor te zorgen dat je eigen wagenpark duurzaam wordt”, legt Van Vugt uit.

Het CDA heeft dus verschillende ambities, maar is iets terughoudender met het doen van beloften. “Je kan op voorhand niet alle punten die je wilt bereiken aan mensen beloven, omdat je altijd moet samenwerken met andere partijen”, zegt Van Vugt. Zaal vult aan: “We beloven dat we bereikbaar en dicht bij de mensen zijn en dat vind ik een waardevolle belofte.”

“Daar mogen mensen ons echt aan houden”, bevestigt Van Vugt. “Maar”, zegt Zaal, “dit is niet een belofte die nieuw is, want die stond ook in de afgelopen drieënhalf jaar al. Wij brengen dat ook in de praktijk en mensen waarderen dat.”