Campagne van start om jongeren tijdig te laten inschrijven als woningzoekende

ALTENA • Gemeente Altena en woningcorporaties Bazalt Wonen en Woonstichting Land van Altena starten een campagne om jongeren er op te wijzen zich tijdig in te laten schrijven als woningzoekende. Immers, hoe langer je staat ingeschreven, hoe meer kans je maakt op een huurwoning.

Inschrijven op de wachtlijst is mogelijk vanaf je achttiende verjaardag. Dit kan bij het gezamenlijke platform Woongaard, waar ook de woningcorporaties Bazalt Wonen en Woonstichting Land van Altena bij zijn aangesloten. Op dit platform worden alle sociale huurwoningen in Altena aangeboden. Inschrijven kost eenmalig 25 euro, waarna er geen jaarlijkse verlengingskosten betaalt hoeven te worden.

“Jongeren willen op een moment graag op zichzelf wonen”, vertelt wethouder Hans Tanis. “Dat is een uitdaging in deze pittige tijden op de woningmarkt. Wie kans wil maken op een sociale huurwoning moet hiervoor ingeschreven staan op een wachtlijst. Het is dus slim om dit zo snel mogelijk te doen vanaf je achttiende. We merken dat niet iedereen dit weet en daar later last van heeft als woningzoekende. We vinden het daarom als gemeente en woningcorporaties belangrijk om jongeren hierop te wijzen.”

De komende tijd is er daarom een gerichte campagne via social media voor jongeren in Altena. Naast de centrale boodschap ‘Wees slim, schrijf je in’, geven de gemeente en woningcorporaties in de campagne tips voor jongeren bij het zoeken naar een woning. De tips gaan onder meer over waar je aan moet denken als je op jezelf gaat wonen, hoe het financieel zit en wanneer je huurtoeslag krijgt. Ook ouders en grootouders maken kennis met de campagne. Zij kunnen hun (klein)kinderen helpen, door hen te wijzen op het belang van vroegtijdig inschrijven.

Ga voor meer informatie en om direct in te schrijven naar www.woongaard.com/weesslim.