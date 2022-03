Gemeente Altena stelt conceptplan op na ontvangen 943.000 euro aan NPO-gelden

ALTENA • De gemeente Altena heeft 943.000 euro van het Rijk ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en heeft in samenwerking met verschillende partijen een conceptplan voor de bestedingsdoelen opgesteld. Dat maakt het college bekend in een raadsinformatiebrief. Dit bedrag is bestemd voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Met dit NPO budget kunnen gemeenten in samenwerking met onder andere scholen, kinderdagopvang en andere partijen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen te helpen stimuleren. Het Nationaal Programma Onderwijs is in februari 2021 is werking gesteld om achterstanden bij leerlingen, door toedoen van de coronacrisis, weg te werken. Het gaat om een achterstand van zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kunnen bewegen, sporten en eropuit gaan, was door corona minder goed mogelijk. Ook was zorgondersteuning minder beschikbaar. Met het NPO budget kan er extra aandacht besteed worden aan de problemen die hierdoor bij leerlingen zijn ontstaan.

De gemeente Altena geeft aan als insteek te hebben, om de middelen te besteden met zoveel mogelijk draagvlak vanuit de sectoren onderwijs en kinderopvang. Hiervoor zijn diverse overleggen georganiseerd, waarna er een conceptplan is opgesteld. Deze zal nog met het onderwijs en de kinderopvang worden doorgesproken.

In het conceptplan worden verschillende bestedingsdoelen benoemd, waaronder het extra inzetten van een consulent onderwijs, jongerenwerk en leerplicht. Ook wordt er in het plan geld vrijgemaakt voor sportactiviteiten in de zomervakanties, muziekonderwijs, extra uren en materiaal voor taalklas Altena, leesbevordering thuis voor kinderen met een taalachterstand, lokale pilots jeugdhulp op scholen en voor het aansluiten bij regionale initiatieven ter verbetering van de aansluiting onderwijs jeugdhulp en vroegsignalering.

‘Deze bestedingsdoelen zijn in lijn met de motie die is aangenomen tijdens de begrotingsvergadering, betreffende de inzet van jeugdconsulenten en vroegsignalering in het onderwijs’, aldus het college. Na de bespreking van het conceptplan, zal dit medio maart door het college worden vastgesteld