Gemeente Altena pakt problemen met bluswatervoorzieningen aan

ALTENA • Om een brand snel en goed te kunnen blussen, is het essentieel dat brandkranen en brandputten goed functioneren én goed herkenbaar zijn voor de hulpdiensten. Dit bleek de afgelopen jaren in Altena niet overal het geval te zijn. De gemeente geeft nu echter in een raadsinformatiebrief te kennen dat er het afgelopen jaar hard gewerkt is om beide punten te verbeteren. Naast de kwaliteitsverbeteringen zijn er 23 brandputten bijgekomen en worden er nog zes gerealiseerd, zodat de brandweer altijd voldoende bluswater binnen handbereik heeft.

Na een inventarisatie van alle brandputten in heel Altena, op verzoek van de gemeente, zijn er 90 brandputten geïnspecteerd om te achterhalen of ze nog voldoen. Bij deze inspectie zijn 68 putten van de gemeente en 22 putten van particulieren geïnspecteerd. Hieruit bleek dat één put noodzakelijk gerepareerd moest worden en dat er verder aanduidingen ter bevordering van de bereikbaarheid aangebracht moeten worden. De vereiste waterlevering van 90m3 per uur werd bij alle 68 putten behaald.

Om de problemen met de vindbaarheid van de bluswatervoorzieningen op te lossen, worden bij de brandkranen en bij de geboorde brandputten gele driehoeken aangebracht, zodat zij beter zichtbaar en vindbaar zijn in de toekomst. Ook is de gemeente bezig om een onderhoudsplan op te stellen voor de komende jaren, zodat alle brandkranen iedere vijf jaar inspectie en onderhoud krijgen, in overeenstemming met de periode die hier voor staat. Uit de inspectie, die eind 2020 heeft plaatsgevonden, is gebleken dat van de in totaal 2.574 brandkranen in Altena ruim 56 procent goed functioneert, dat 22 procent onvoldoende functioneert en dat 22 procent helemaal niet functioneert. Door Brabant Water is inmiddels een start gemaakt met het onderhouden van de brandkranen. Ook de gemeente is zelf begonnen met het verhelpen van de overige problemen. De verwachting is dat eind 2022 alle brandkranen weer naar behoren functioneren.