Eieren tegen ruiten van seniorenwoningen: ‘Vrouw van 80 moest een ladder op’

SLEEUWIJK • Dinsdagavond zijn de bewoners van seniorenwoningen in Sleeuwijk lastig gevallen door een groep mensen die eieren tegen de ruiten gooiden. De actie leidde tot emotionele bewoners en een oproep van de wijkagenten op Instagram.

‘Beeld je eens in dat dit de woning is van je opa en oma, die nietsvermoedend op de bank tv zitten te kijken. Zou je het dan ook doen? Nee, ik denk het niet’, schrijven de wijkagenten in een bericht op Instagram. ‘Bij deze, voel jij jezelf aangesproken? Kap ermee, een vrouw van 80 jaar oud heeft op een ladder de ramen moeten schoonmaken en beide waren zeer geëmotioneerd. Waarom wil je dit?’



De agenten vragen overige buurtbewoners het te melden bij de politie, wanneer zij zoiets zien of horen.