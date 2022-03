Jessica Villerius bij Vrouw & Altena op Internationale Vrouwendag

ALTENA • Vrouw & Altena meldt trots te zijn dat zij Jessica Villerius, documentairemaakster en winnares van de Gouden Televizier-Ring, mag ontvangen op Internationale Vrouwendag.

Jessica Villerius, geboren in 1981, is een echte powervrouw en heeft bewezen, in zaken waar het letterlijk gaat om leven en dood, het verschil te maken. Zo maakte zij diverse documentaires over jongeren met anorexia, automutilatie, onterecht veroordeelde verdachten en eerwraak.

In 2021 ontving zij de Televizier-Ring voor haar vierdelige documentaire ‘Kinderen van Ruinerwold’. Ook interviewde zij op zeer jonge leeftijd de kindermoordenaar Marc Dutroux. Op dinsdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, is Jessica te gast bij Vrouw & Altena en wordt zij geïnterviewd over haar passie, tomeloze inzet en de opofferingen die hiervoor nodig zijn.

De ochtend wordt gehouden op Fort Altena, Tol 8, te Werkendam. Aanvang is om 10.15 uur en vanaf 09.45 uur is er inloop. Tickets zijn te koop via bit.ly/3hLE4qV.