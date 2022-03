Inloophuis Altena heeft zijn deuren weer geopend

WOUDRICHEM • Sinds een paar weken zijn de deuren van Inloophuis Altena weer geopend op de gebruikelijke tijden. Iedere woensdag afwisselend een ochtendopenstelling in de even weken, van 09.30 uur tot 12.00 uur, en een avondopenstelling in de oneven weken, van 19.30 uur tot 21.30 uur.

In principe mag iedereen weer gewoon binnenlopen en ook voor de vrijwilligers zijn er geen beperkingen meer. Het rooster voor de maand maart is als volgt: 9 maart ‘s ochtends: workshop kaarten maken, 16 maart ‘s avonds: voorlichting ‘Voeding en kanker’, 23 maart ‘s ochtends: workshop Mandala, 30 maart ‘s avonds: workshop houtbewerking.

Mail voor aanmelding naar secretaris@inloophuisaltena.nl of bel 0623096613.