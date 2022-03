SGP in de bres voor kopers van appartementen ‘Hof Albrecht’ in Werkendam

WERKENDAM • Tijdens het kernenbezoek van de gemeenteraad aan Werkendam op 15 februari en de inspraak tijdens de Altenaronde op dezelfde datum, is het probleem van de aanwezige bomen welke zeer dicht bij het in aanbouw zijnde appartementencomplex ‘Hof Albrecht’ in Werkendam staan nog eens extra duidelijk geworden. Dat stelt de SGP althans.

Volgens de partij ondervinden alle appartementen welke hun zicht op De Graaff hebben problemen van de aanwezige bomen. De kopers van deze appartementen hebben tijdens het kernbezoek aandacht voor het probleem gevraagd. Dit is voor de SGP de reden geweest, om schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders te stellen.

De partij vraagt het college onder andere, of dat men het ermee eens is dat de ontstane situatie onwenselijk is. ‘De ontwikkelaar heeft de appartementen verkocht met ‘veel lichtinval dankzij grote ramen’. Tevens stroken de verbeelde bomen in de situatietekening en de impressies qua grootte en positie niet met de werkelijkheid. Dit betreft echter een private kwestie tussen verkoper en de kopers’, schrijft de SGP. De partij wil desondanks van het college weten of bij het verlenen van de omgevingsvergunning rekening gehouden is, met belemmering van de bomen voor de eisen rondom daglicht volgens het Bouwbesluit. Ook vraagt men of de bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediende daglichtberekening, voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

De SGP stelt ook vragen over de bomen zelf. ‘Zijn de bomen door de bouwactiviteiten al niet zover beschadigd, aangezien de boomwortels zeker tot in het ontgravingsgebied van de fundering/half verdiepte kelder reiken, waardoor de groei van de bomen belemmerd wordt?’, wil de partij bijvoorbeeld weten. Ook vraagt men of het mogelijk is om de bomen te snoeien, zodat deze geen belemmering meer vormen voor de lichtinval. Tot slot wil de SGP weten of de bomen eventueel zonder kapvergunning zijn te verwijderen en of men anders bereid is wel een kapvergunning te verlenen.