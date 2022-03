Lasershow bij startmoment Achter de Schans, aansluitend informatiebijeenkomst

WERKENDAM • Op maandagavond 7 maart is er een startmoment van het nieuwbouwproject Achter de Schans in Werkendam. Met het startmoment wordt er afgeteld richting de start verkoop van de eerste woningen in april.

Wethouders Hans Tanis en Shah Sheikkariem van de gemeente Altena en projectontwikkelaars Van Wanrooij en Jansen Bouwontwikkeling geven het startsein met een spectaculaire lasershow over het project. Iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom rondom het hoofdveld van Kozakken Boys, waar de starthandeling rond 19.15 uur plaatsvindt. Daarna is er een informatiebijeenkomst in de kantine van Kozakken Boys over de nieuwe wijk en de te bouwen woningen.

Informatieavond

Tijdens de informatieavond krijgen bezoekers alvast een indruk van de nieuwe wijk en de woningen. Naast de gemeente zijn de projectontwikkelaars aanwezig om vragen te beantwoorden. Geïnteresseerden kunnen vrij inlopen. De avond duurt tot ongeveer 21.00 uur. Het adres van de kantine van Kozakken Boys is Nieuwe Kozakken Stoep 1, Werkendam.

300 nieuwe woningen

In het nieuwbouwproject Achter de Schans worden in enkele fases zo’n 300 woningen gebouwd. De eerste woningen van de projectontwikkelaars gaan in april in de verkoop. De bouwkavels die de gemeente in de eerste fase uitgeeft voor het bouwen van een eigen woning, zijn eind december in de verkoop gegaan.