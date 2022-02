‘Geen sprake van misstanden in Indonesië’

REGIO • De resultaten van het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’ zijn op 17 februari 2022 gepresenteerd. Brigade-generaal der Fuseliers b.d. Arie Vermeij en kapitein-ter-zee van administratie b.d. Frank Marcus doken in de geschiedenis en schetsen een heel ander beeld dan in het onderzoeksrapport is gesteld.

“Dekolonisatie is het proces waarbij kolonies zelfstandig worden van een moederland. De dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945–1950 was een periode van strijd en daarom belangrijk in onze geschiedenis. In totaal werden in die periode ruim 200.000 militairen – dienstplichtigen en vrijwilligers - ingezet,” stelt Vermeij. “Zo werd het Garderegiment Prinses Irene in de periode 1946-1951 met vijf bataljons ingezet in de ‘Politionele Acties’. Het huidige Garderegiment Fuseliers Prinses Irene voelt zich verbonden met de sobats die werden ingezet in deze operaties.”

“De laatste jaren is de aandacht voor de strijd die Nederland in en tegen de Indonesische opstandelingen voerde, sterk gegroeid,” vult Marcus aan. “Reden voor deze toegenomen aandacht waren rechtszaken die, vanaf 2008, door nabestaanden van Indonesische slachtoffers tegen de Nederlandse Staat werden aangespannen. Daardoor zijn ook onderzoeksjournalisten, documentairemakers en wetenschappelijke onderzoekers, hernieuwd, geïnteresseerd geraakt in deze periode. ”Mede hierdoor heeft de Nederlandse regering in 2016 besloten steun te geven aan een breed onderzoek naar het structureel gebruik van geweld tijdens de dekolonisatieperiode en dit onderzoek financieel mogelijk te maken. “Het is dus een door de regering aan drie instituten opgedragen onderzoek (Kamerbrief d.d. 2 december 2016, TK 26 049, Nr. 82). De instituten Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) onder leiding van prof. dr. Van Vree hebben verklaard zich in de voorwaarden uit die brief goed te kunnen vinden. In de brief waarin de subsidieaanvraag staat, bevestigen zij dat. Nu blijkt echter dat het onderzoek niet volgens de voorwaarden uit die brief is verricht.”

Volgens Vermeij en Marcus is het een eenzijdig en vooringenomen onderzoek naar beweerde zwarte bladzijden geworden, hetgeen het kabinet nu juist niet wilde. De resultaten van het onderzoek leveren het beeld op dat er voornamelijk is gezocht naar bevestiging van structureel geweld door de Nederlandse militairen. “En dit terwijl de opdracht van onze regering een veel breder onderzoek was, waarin ook aspecten onderzocht zouden worden, zoals de (politieke) rol van de Nederlandse regering, geweld door de Indonesische opstandelingen (Bersiap), humanitaire hulp door Nederlandse militairen en de internationale context,” meent Marcus.

Hedendaagse opvatting

Ook is het onderzoek uitgevoerd vanuit een hedendaagse antikoloniale opvatting. “Dit doet geen recht aan de inzet van de – veelal dienstplichtige - militairen, het lot van de slachtoffers, hun Indische collega’s (o.a. KNIL) en de overige Indische Nederlanders. De context van die tijd is bepalend om de geschiedenis te kunnen begrijpen en er voor de huidige tijd lessen uit te trekken.”

Vermeij: “De belangrijkste vraag die ons inziens in het onderzoek had moeten worden gesteld, is: “Wie was/waren er verantwoordelijk voor de dekolonisatie als geheel proces (onze regering dus) en met welke opdracht zijn toentertijd onze bataljons naar Indië gestuurd?” De regering bleek destijds onvoldoende zicht op de internationale verhoudingen te hebben; de koloniale machten hadden het niet meer voor het zeggen. Een voor onze Indië-veteranen belangrijke vraag is: “Hebben onze bataljons de opdracht goed uitgevoerd en is daarbij structureel en buitensporig geweld gebruikt?” De vijf Indië-bataljons van het Garderegiment Prinses Irene hebben hun werk - voor zover wij hebben kunnen nagaan - goed gedaan en daar hebben ze zelfs twee Vaandelopschriften voor ontvangen! Voor de andere ingezette eenheden geldt hetzelfde.”

Marcus: “ Natuurlijk zijn er ook door onze sobats – zoals bij iedere missie – fouten gemaakt, maar voor zover wij het tot nu toe konden nagaan, is er geen sprake van structurele misstanden.” Het gepubliceerde onderzoeksresultaat focust vooral op het verzamelen van geweldsincidenten verspreid over de ruim 200.000 ingezette Nederlandse militairen. En dat heeft – helaas – een groot aantal voorbeelden opgeleverd. En elk voorbeeld is er natuurlijk een teveel. Dat bepaalde groepen militairen, zoals de eenheid rond kapitein Westerling, er qua geweldsgebruik negatief uitspringen straalt in onze ogen bovenmatig af op al diegenen die niet anders dan binnen de hen opgedragen kaders hun werk hebben gedaan. Dat zorgt voor een vertekend beeld, waaronder vele veteranen moeten lijden. Van deze 200.000 militairen zijn er overigens bijna 5000 gesneuveld - en niet door eigen geweld.”

Veteranen kunnen met al hun vragen contact opnemen met het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut, via telefoonnummer 088-3340000 of via email info@veteranenloket.nl. Overige betrokkenen kunnen terecht bij STICHTING PELITA, telefoonnummer 088-3305111 (werkdagen: 09.30-16.30 uur) of email: info@pelita.nl.

(Brigade-generaal der Fuseliers Prinses Irene b.d. Arie Vermeij uit Reeuwijk en kapitein-ter-zee van administratie b.d. Frank Marcus en oud-directeur van het Nederlands Veteranen Instituut maken deel uit van het Gouds Veteranen Netwerk en schetsen een heel ander beeld dan in het rapport ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’ is gesteld.)