Grootse ambities bij Biesboschmuseum: ‘Daarmee willen we nog verder ontwikkelen’

WERKENDAM • Ondanks twee jaar corona en meerdere lockdowns kijken ze bij het Biesbosch Museumeiland met vertrouwen naar de toekomst. In het nieuwe ambitiedocument focussen ze nog meer op educatie en klimaat. De komst van een tweede commercieel directeur moet meer bezoekers naar het Museumeiland trekken, die kunnen rekenen op meer beleving.

“Dit museum is zo’n unieke plek in de regio, daar moeten we echt veel meer mee kunnen doen.” Aan het woord zijn de museumbestuurders Yves de Boer en Gerard van Hiele. In de voorbije corona jaren hebben ze de nodige aandacht besteed aan reparaties aan het gebouw, maar nu is het tijd om meer bezoekers te trekken en die bezoekers meer te bieden. Ook het beter bedienen van de zakelijke markt hoort bij de ambities van het museum. In het ambitiedocument worden educatie, klimaat en milieu aangewezen als thema’s die meer aandacht krijgen in het museum. “We hebben nu de expositie over 600 jaar Sint Elisabethsvloed, die vertelt over verleden, heden en de toekomst van de invloed van water. Voor waterbouwers bieden we zo een prachtige plek met een centrale ligging. Ook de jeugd willen we graag meer vertellen over die klimaatverandering.”

In de thema expositie over ‘600 jaar Sint Elisabethsvloed - De kracht van het water’ is al veel aandacht voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor Nederland. Het museum wil hier blijvend aandacht aan besteden. De expositie zou groots geopend worden op 18 november, maar corona gooide roet in het eten. De opening gaat 22 maart - Wereldwaterdag - in de herkansing samen met Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, en vijf waterschappen.

Om de aantrekkelijkheid van het museum voor kinderen te testen, namen enkele bestuurders hun (klein)kinderen mee voor een bezoek. ‘’Kinderen willen iets doen, als je meer beleving biedt heb je grotere kans dat gezinnen nog eens terugkomen. Zo hebben we al een Biesboschbeleving, maar we willen de jeugd meer aan ons binden. Hoe mooi zou het zijn als je met een visnetje onderzoek kunt doen naar het water rondom het museumeiland? Of vanuit een vogelkijkhut de omgeving kunt verkennen. Daarmee willen we met museumeiland nog verder ontwikkelen”, zo vertelt Gerard Hiele die al meer dan tien jaar betrokken is bij het museum. Eerst vanuit het project van de ontpoldering van de Noordwaard, later als schipper van de fluisterboot en bestuurslid. Binnenkort neemt hij afscheid om plaats te maken voor een nieuw bestuurslid. “Na al die jaren is het goed om weer anderen te betrekken bij het museum”, zo is zijn stellige overtuiging.

Om alle ambities waar te maken krijgt het Biesbosch Museumeiland een tweede commercieel directeur naast huidig directeur Peter van Beek, die al sinds de oprichting in 1994 in het museum werkt. Ondanks minder bezoekers en minder inkomsten is ruimte gevonden in de exploitatie voor een tweede directeur. “We hebben zwaar weer gehad, maar dankzij bijdragen van gemeente en rijk hebben we geen rode cijfers geschreven. In tijden dat we wel open mochten, trokken we beduidend meer bezoekers. Zo hebben we gemerkt dat behoeftes verschuiven en dat bezoekers op zoek zijn naar meer beleving, ze willen vermaakt worden, maar ook meer doen. Zo willen we aantrekkelijk blijven voor bezoekers. “Dat wordt straks één van de taken van de nieuwe commercieel directeur. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke veranderingen in de vaste expositie zelf. De werving van een nieuwe directeur start in maart, tegelijkertijd met de werving van twee bestuursleden met affiniteit voor erfgoed en met een meer technische achtergrond.