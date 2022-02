Henno Timmermans: ‘Een terugkeer in de politiek is broodnodig’

ALTENA • Henno Timmermans is een ondernemer in hart en nieren. Hij heeft verschillende bedrijven, waaronder een horecabedrijf, cafetaria, hotel/motel en een groothandel in groente en fruit. Ook had hij een bistro, maar dit is tegenwoordig een vereniging. Ooit stopte Timmermans als gemeenteraadslid van Aalburg voor de Aalburgse Alliantie, vanwege de drukte die dit met zich meebracht. Tijdens de verkiezingen in maart hoopt hij met Vrije Volkspartij Altena echter zijn ‘comeback’ te maken in de gemeentepolitiek.

“En dat terwijl ik het nu eigenlijk nog veel drukker heb dan destijds”, zegt Timmermans lachend, gevolgd door een serieuzere toon. “Het is broodnodig om een terugkeer in de politiek te maken. De bezem moet er flink doorheen gehaald worden.” Wat moet er dan allemaal anders volgens de lijsttrekker? “Eigenlijk alles, van voor naar achter. Zowel op landelijk niveau, als in de lokale politiek hier en elders: ze maken er overal een grote bende van.”

Kritiek

De meeste kritiek heeft Timmermans op hoe de gemeente zich volgens hem opstelt. “Ze willen nu boven de inwoners staan, maar dat is absoluut fout. De gemeente moet gedienstig zijn aan haar inwoners en niet boven de burgers willen staan. Ze denken allemaal dat ze iets te zeggen hebben over een ander, maar dat is niet zo.”

Timmermans zou graag willen dat de ‘nee, mits-cultuur’, die volgens hem heerst, verandert in een ‘ja, tenzij-cultuur’. “Het wordt een lastige opgave om deze bestuurscultuur te veranderen, maar als de mensen vertrouwen in ons uitspreken en wij in de raad komen gaan we daar zeker werk van maken”, stelt Timmermans, die ook de vermeende ‘afschuifcultuur’ hekelt. “De afschuifcultuur, van de ene bestuurder naar een volgend bureautje, moet ook aangepakt worden. Dat slaat nergens op. Degene die afschuift moet vertrekken. Je moet als bestuurder iets doen, dat pak je op en dan houd je het beet.”

“We luisteren lokaal ook teveel, naar wat er landelijk wordt opgelegd. We zijn een grote gemeente, qua oppervlakte de grootste van Brabant, dus ik denk dat we meer in de melk te brokkelen hebben dan dat ze ons doen geloven.”

Andere speerpunten

Andere belangrijke speerpunten in het verkiezingsprogramma van Vrije Volkspartij Altena zijn het bouwen van betaalbare woningen in Altena, het tegengaan van een QR-maatschappij in de gemeente, het invoeren van raadgevende referenda, de jeugd een plek geven in de gemeente en boeren weer boer laten zijn. “Boeren worden namelijk weggepest”, stelt de lijsttrekker. “Stikstofnormen en de klimaatdoelstellingen gaan we tegen het licht houden.”

Volgens de visie van Timmermans en zijn partij staat hen dus een grote opgave te wachten, als zij in maart in de gemeenteraad komen. “Als je het zo hoort is er inderdaad veel werk te doen”, zegt hij. “Daarom bestaan we niet voor niets, het is geen nutteloze partij.” De inwoner van Veen stelt dat hij na vier jaar afgerekend mag worden op de beloften die hij nu doet. “Als ik iets roep en ik kom het niet na, mag je mij afrekenen. Of ik moet de kans niet krijgen om het te realiseren, dan is het een ander verhaal. Maar als ik iets roep ga ik het realiseren, anders moet ik het niet roepen. Dat is de ondernemer in mij.” Timmermans weet op voorhand dat zijn kritische opstelling kan botsen met andere partijen. Toch schuwt hij een eventuele samenwerking in het college met andere partijen niet. “Maar wij gaan niet tegen wil en dank in het college zitten, om vervolgens onze standpunten op te geven. Er zitten voorwaarden aan.”

Geen onemanshow

De lijsttrekker van Vrije Volkspartij Altena heeft geen uitgesproken ambities als het gaat om het aantal zetels dat hij met de partij hoopt te behalen. “Ik hoop dat er veel mensen zijn, die hetzelfde voelen als ik. Ik denk ook dat dit zo is, maar de kiezer is aan zet. Zij mogen bepalen waar ze mij en mijn partijgenoten willen hebben. Het is namelijk geen onemanshow, we zijn een degelijke partij met veel kennis binnen onze gelederen.”