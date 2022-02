Helden uit Hank, die inbrekers het leven zuur maakten, verrast door burgemeester

HANK • Jeroen, Wouter, Raymond, Brenda en Anouk, allen inwoners van Hank, zullen dinsdagmiddag 15 februari 2022 niet snel meer vergeten. Samen met boa Marleen en verschillende politieagenten waren zij verantwoordelijk voor de aanhouding van drie inbrekers, die het voorzien hadden op de woning van Jeroen en Eveline. Reden genoeg voor burgemeester Egbert Lichtenberg, om bij deze plaatselijke helden langs te gaan en ze in het zonnetje te zetten.

Die bewuste dinsdagmiddag zag Brenda, de vrouw van Raymond, een verdachte auto met daarin drie mannen door de Warmondstraat in Hank rijden. De auto had een Frans kenteken, waardoor hij al direct opviel. Nadat de auto parkeerde, stapten drie mannen uit het voertuig. “Ze liepen naar de poort van Jeroen en Eveline en voelden of deze open was”, vertelt Raymond. “Hierna gingen ze terug de auto in en even later zijn ze via de poort de achtertuin ingegaan.”

Auto blokkeren

De vrouw van Raymond, die helaas niet bij de uitreiking van de attentie aanwezig kon zijn, vertrouwde de situatie niet en schakelde haar man in. “Ik had op ze af kunnen stappen, maar ik ben niet zo’n held”, erkent de inwoner van Hank lachend. “Daarom besloot ik maar om mijn auto naar de andere kant van ons huis te rijden.” Vervolgens ging Raymond toch even polshoogte nemen bij het huis van zijn buren. Terwijl hij het bospad inliep, dat een inkijkje geeft in de tuin, zag Raymond de drie mannen bij het raam van de buren staan en hoorde hij glasgerinkel.

“Ik ben daarna gelijk naar mijn auto gelopen en heb deze voor de auto van de inbrekers gezet.” Hiermee voorkwam Raymond dat zij met de auto konden vluchten. Nadat hij het alarmnummer 112 gebeld had, arriveerde de politie en boa razendsnel. “Binnen vier á vijf minuten waren ze er”, zegt hij.

Bij het aanhoudingsproces kwamen nog meer gealarmeerde buurtbewoners in actie. Eén inbreker kon door toedoen van Anouk en haar hond Pebbles snel opgepakt worden. “Eén vluchtende inbreker kwam mijn richting op gerent en wilde mij aan de kant duwen.” Anouk was de inbreker echter te snel af. “Ik gaf hem een zet, waardoor hij languit op straat lag.” Anouk is vervolgens met haar hond bij de inbreker gebleven, totdat hij werd ingerekend door de politie.

In de tussentijd schoten de vrienden Jeroen en Wouter de politie te hulp, bij de zoektocht naar de andere twee inbrekers. Zij hadden de verdachten door de straat zien rennen en verleenden de politieagenten een lift naar de Sint Elisabethstraat, waar de twee inbrekers weer in het vizier kwamen. Een vlucht richting de kerk mocht niet baten, want de verdachten konden door de oplettendheid en hulp van Jeroen en Wouter alsnog ingerekend worden.

Ravage

Toen Jeroen en Eveline, de bewoners van het huis waar was ingebroken, thuiskwamen troffen ze een ravage aan. “Van boven tot beneden”, vertelt Eveline. “Er lag overal glas, de kasten en laatjes waren open en er zijn dingen kapot getrokken. Ze zijn dus echt op zoek geweest naar sieraden en geld.” Hoewel er ook spullen ontvreemd zijn, vindt Eveline de nasleep en de schade nog wel het vervelendst van alles. “We zijn al de hele week van alles aan het regelen. Mensen die vijf minuten in je huis zijn geweest, zorgen ervoor dat je anderhalve week een hoop geëmmer hebt. En het is nog steeds niet opgelost.” Gelukkig lukt het de bewoners van het huis wel weer om goed te slapen. “Dat komt doordat ik weet dat ze gepakt zijn”, stelt Eveline. “En omdat ik weet dat de buurt alert is.”

Alertheid

Die alertheid wordt ook geprezen door burgemeester Egbert Lichtenberg. “Veiligheid kunnen we niet alleen bij de politie neerleggen. Dat moeten we met elkaar doen in de samenleving. Het is heel waardevol als er mensen zijn die opletten en dan ook nog actie ondernemen. Dat is uniek. Ik hoop dat er meer mensen zullen zijn, die zo oplettend zijn”, aldus de burgemeester.