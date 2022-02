Kanjerschool de Wilgenhoek viert carnaval: modeshow en polonaise

HANK • Kanjerschool de Wilgenhoek uit Hank vierde vrijdagmiddag eindelijk weer carnaval. Dit werd groots aangepakt met allerlei leuke en gezellige activiteiten voor de kinderen.

Het eerste deel van de ochtend hebben de kinderen een modeshow gelopen in hun carnavalsoutfit, spelletjes gespeeld, of iets anders leuks gedaan in de eigen klas. Daarna mochten alle leerlingen twee activiteiten kiezen. Ze konden kiezen uit knutselen, tekenen, spelletjes spelen in de middenruimte of een Kahoot-quiz.

Na deze activiteiten was het tijd om even lekker buiten te spelen. Vervolgens is er in elke klas een leuke film gekeken met elkaar. De dag is afgesloten met de hele school in de polonaise.