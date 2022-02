Verkiezingsdebat voor jongeren in Altena: ‘Politiek niet alleen voor oude mensen’

ALTENA • Op donderdag 3 maart organiseert de Jongerenraad Going4Altena in samenwerking met de Bibliotheek CultuurPuntAltena een verkiezingsdebat, met voor jongeren belangrijke thema’s.

Tijdens dit debat gaan de acht deelnemende politieke partijen met elkaar in gesprek over de volgende thema’s: Wonen in Altena, Openbaar vervoer in Altena en jongerenfaciliteiten in Altena. De partijen geven antwoord op de vragen die leven bij jongeren en laten zien hoe zij zich de komende raadsperiode in willen zetten voor de jongeren. Deze acht partijen vaardigen elk twee deelnemers af, iemand uit de top drie van de kieslijst en een jongere van de kieslijst.

Door met name de jongeren het debat te laten voeren wil men laten zien dat politiek niet enkel iets is voor ‘oude mensen.’ Door middel van interactieve stellingen, pitches en discussiefases wordt de hele avond een boeiend geheel onder leiding van Willem-Jan van Klinken. Na afloop van het debat is er een vragenronde waarin prangende vragen gesteld kunnen worden aan de politici.

Het debat vindt plaats in het Altena College en start om 19:45 uur. Koffie, thee en fris staat klaar vanaf 19:15 uur. Het adres is Rijksstraatweg 153 in Sleeuwijk.