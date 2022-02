‘Drive Trough’ Jumbo Wijk en Aalburg: ‘Klanten nog beter helpen met boodschappen’

WIJK EN AALBURG • Klanten van Jumbo Wijk en Aalburg aan de Markt 67 kunnen vanaf nu hun boodschappen online bestellen op Jumbo.com, of via de Jumbo app en kiezen wanneer zij de boodschappen willen ophalen bij het Pick Up Point aan de buitenkant van de winkel.

“We zijn blij dat we onze klanten nog beter kunnen helpen met hun boodschappen”, licht ondernemer/filiaalmanager Carol Duijzer toe. “Bij Jumbo doen we alles om rekening te houden met de wensen van de klant. We snappen dat klanten soms volle agenda’s hebben. Het is daarom prettig dat wij hun boodschappen kunnen klaarzetten bij ons Pick Up Point zodat zij deze kunnen ophalen, aan de buitenkant van de winkel, wanneer het hen uitkomt.”

Klanten geven hun bestelling door via Jumbo.com of de Jumbo app en kunnen vervolgens kiezen wanneer ze de boodschappen willen ophalen. Jumbo Wijk en Aalburg zorgt dan dat de boodschappen op het afgesproken tijdstip klaar staan.

Bij bestelling krijgt de klant een barcode, waarmee de boodschappen opgehaald en betaald kunnen worden bij het Pick Up Point. Voor deze service geldt een minimaal bestelbedrag van 25 euro.