Geen Open Havendag in Gorinchem dit jaar, wel Botenbeurs

GORINCHEM • De Open Havendag in Gorinchem gaat voor de derde keer op rij niet door. Voor de organisatie komen de corona-versoepelingen te laat om op 14 mei een evenement van formaat neer te zetten. De focus verschuift daarmee naar de Botenbeurs, welke op 23 en 24 september dit jaar plaatsvindt.

“We willen staan voor kwaliteit en een feestelijke dag met een goed gevuld programma, veel goed gevulde kramen en demonstraties die de dag de moeite waard maken,” licht Johan Hania toe. “Normaal starten we in november al met de voorbereidingen. En hoewel inschrijven al wel mogelijk was, zorgen de onzekerheden rondom corona ervoor dat we op dit moment nauwelijks deelnemers hebben. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt schakelen steeds lastiger voor een evenement als dit. We willen voorkomen iets neer te zetten dat aanzienlijk minder van kwaliteit is in vergelijking met voorgaande Open Havendagen.”

Met het wegvallen van de Open Havendag zet de organisatie een stap vooruit naar de Botenbeurs op 23 en 24 september. “We kunnen nu al alles in stelling brengen om eind september eindelijk weer een prachtig evenement neer te zetten in en rond de Lingehaven.”

De datum voor de Open Havendag 2023 is al wel bekend: zaterdag 13 mei 2023. Inschrijven voor de Botenbeurs in september kan vanaf nu via www.lingehavengorinchem.nl.